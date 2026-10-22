Smartphone chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12GB, sạc 100W, giá 11,5 triệu đồng tại Việt Nam

Xiaomi Poco X8s sở hữu màn hình OLED LTPO kích thước 6,35 inch, độ phân giải 1,5K (2.656x1.220 pixel) và tần số quét 120Hz. Tấm nền này có độ sáng tối đa lên tới 3.500 nit theo thông số được công bố, giúp cải thiện khả năng hiển thị trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Xiaomi Poco X8s.

Phần viền màn hình chỉ dày 1,18mm góp phần tạo nên thiết kế hiện đại, tăng diện tích hiển thị trong khi vẫn giữ kích thước tổng thể tương đối nhỏ gọn. Công nghệ LTPO cũng hướng đến khả năng điều chỉnh tần số quét linh hoạt theo nội dung hiển thị, qua đó cân bằng giữa độ mượt mà và mức tiêu thụ năng lượng.

Về hiệu năng, Xiaomi Poco X8s được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, kết hợp RAM LPDDR5X với hai tùy chọn dung lượng 8GB hoặc 12GB. Bộ nhớ trong sử dụng chuẩn UFS 4.0, có các phiên bản 256GB và 512GB. Cấu hình này hướng đến khả năng xử lý đa nhiệm, chạy các ứng dụng phổ biến và đáp ứng nhu cầu chơi game trên smartphone.

Hệ thống camera của Xiaomi Poco X8s gồm camera chính 50MP và camera góc siêu rộng 8MP ở mặt sau, hỗ trợ người dùng chụp ảnh trong nhiều tình huống khác nhau. Trong khi camera chính phục vụ nhu cầu chụp ảnh thông thường, camera góc siêu rộng phù hợp hơn khi ghi lại phong cảnh, kiến trúc hoặc chụp nhóm đông người.

Ở mặt trước, thiết bị được trang bị camera selfie 32MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cá nhân, gọi video và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội. Dù vậy, thông tin về cấu hình chi tiết của camera chính hiện chưa được các nguồn tin xác nhận thống nhất, vì vậy người dùng nên chờ thêm thông tin chính thức để có đánh giá đầy đủ hơn về khả năng chụp ảnh của mẫu điện thoại này.

Một trong những điểm đáng chú ý của Poco X8s là viên pin dung lượng 6.330mAh, kết hợp công nghệ sạc nhanh có dây 100W. Thiết bị còn hỗ trợ sạc PPS 100W và sạc ngược có dây công suất 22,5W, cho phép sử dụng điện thoại để bổ sung năng lượng cho các thiết bị tương thích.

Về kết nối, Xiaomi Poco X8s hỗ trợ mạng di động 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, cổng USB Type-C và cảm biến hồng ngoại. Những trang bị này giúp thiết bị đáp ứng các nhu cầu kết nối không dây tốc độ cao, thanh toán không tiếp xúc tại các hệ thống tương thích và điều khiển thiết bị điện tử gia dụng. Máy có khung kim loại, độ dày khoảng 8,06mm và trọng lượng khoảng 187g, tạo sự cân bằng giữa độ chắc chắn và tính cơ động.

Poco X8s cũng đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng bụi và nước theo thông tin được công bố, giúp tăng khả năng bảo vệ thiết bị trong một số điều kiện tiếp xúc với bụi và nước. Tuy nhiên, chuẩn kháng nước không đồng nghĩa với việc điện thoại có thể sử dụng an toàn trong mọi môi trường hoặc mọi điều kiện ngâm nước.

Xiaomi Poco X8s được cài sẵn hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện HyperOS 3. Sự kết hợp này mang đến nền tảng phần mềm mới cùng các tính năng phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, từ quản lý ứng dụng, đa nhiệm đến kết nối với các thiết bị tương thích. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và các bản vá bảo mật của sản phẩm cần được xác nhận thêm để người dùng có cơ sở đánh giá vòng đời sử dụng lâu dài.

Tại Việt Nam, Xiaomi Poco X8s được mở chương trình đặt trước với hai phiên bản bộ nhớ. Bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB có giá niêm yết 11,5 triệu đồng. Phiên bản RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 512GB có giá 14 triệu đồng. Máy có 3 tùy chọn màu sắc gồm trắng, đen và xanh dương. Theo thông tin mở bán, các đơn đặt trước dự kiến được giao từ ngày 6 đến ngày 9/11.