Smartphone chip Snapdragon 4 Gen 2, RAM 8GB, pin 6.000mAh, giá hơn 4 triệu đồng

Mivi One 5G được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 sản xuất trên tiến trình 4 nm. Đây là chip tám nhân với cấu hình gồm hai lõi hiệu năng cao Cortex-A78 tốc độ tối đa 2,2 GHz và sáu lõi tiết kiệm năng lượng Cortex-A55 ở mức 2 GHz, kết hợp GPU Adreno 613.

Mivi One 5G.

Theo Mivi, mẫu smartphone mới đạt khoảng 490.000 điểm trên AnTuTu, đủ đáp ứng các nhu cầu phổ biến như sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc, xem video trực tuyến, mạng xã hội và chơi các tựa game giải trí. Máy được cung cấp với ba tùy chọn RAM gồm 4 GB, 6 GB và 8 GB, trong khi bộ nhớ trong 128 GB sử dụng chuẩn UFS 2.2 và có thể mở rộng thêm thông qua thẻ nhớ microSD.

Ở mặt trước, Mivi One 5G sở hữu màn hình LCD In-Cell kích thước 6,75 inch, độ phân giải HD+ (1.600x720 pixel) và tần số quét 90Hz. Màn hình sử dụng thiết kế notch hình giọt nước dành cho camera selfie, đi kèm kính 2,5D. Đây là cấu hình hướng tới sự cân bằng giữa kích thước hiển thị lớn và khả năng tiết kiệm năng lượng, phù hợp với phân khúc smartphone giá phổ thông.

Mivi One 5G có khung dày 9,15 mm và trọng lượng khoảng 219 g, sử dụng mặt lưng PMMA 2.5D kết hợp mặt trước bằng polycarbonate và khung hợp kim nhôm-titan đúc khuôn. Thiết bị cũng đạt chuẩn IP64, giúp chống bụi và bảo vệ trước nước bắn từ nhiều hướng.

Hệ thống camera của Mivi One 5G gồm camera kép ở mặt sau, trong đó cảm biến chính có độ phân giải 50 MP, khẩu độ f/1.8 và hỗ trợ lấy nét tự động theo pha PDAF, kết hợp đèn flash LED. Camera phụ đi kèm đảm nhiệm việc hỗ trợ hệ thống chụp ảnh. Ở mặt trước, máy có camera selfie 8 MP với khẩu độ f/2.0, phục vụ nhu cầu chụp ảnh tự sướng và gọi video. Cấu hình camera này cho thấy Mivi tập trung vào những tính năng chụp ảnh cơ bản thay vì chạy đua về số lượng cảm biến trên một mẫu smartphone giá phổ thông.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Mivi One 5G là khả năng xử lý âm thanh trong các cuộc gọi. Tận dụng kinh nghiệm phát triển thiết bị âm thanh, Mivi trang bị cho smartphone mới tính năng ClearTalk, được hỗ trợ bởi công nghệ Mivi Neural Voice Engine do hãng phát triển. Hệ thống sử dụng công nghệ khử nhiễu theo thời gian thực để giảm các âm thanh môi trường như tiếng gió, tiếng phương tiện giao thông và tiếng ồn xung quanh, qua đó hướng tới cải thiện chất lượng hội thoại khi người dùng thực hiện cuộc gọi trong môi trường nhiều tạp âm.

Cung cấp năng lượng cho Mivi One 5G là viên pin dung lượng 6.000 mAh, thuộc nhóm có dung lượng lớn trong phân khúc smartphone phổ thông. Máy hỗ trợ sạc nhanh 18W thông qua chuẩn Power Delivery 2.0 và sử dụng cổng USB Type-C. Với viên pin dung lượng lớn, Mivi hướng tới khả năng đáp ứng thời gian sử dụng dài cho những nhu cầu như xem video, lướt mạng xã hội, nghe nhạc và liên lạc hàng ngày.

One 5G chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện thuần Google, không cài sẵn nhiều phần mềm rác, qua đó mang đến trải nghiệm gần với Android nguyên bản. Mivi cũng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm cho thiết bị lên tới Android 18. Máy hỗ trợ hai SIM lai theo dạng nano-SIM + nano-SIM hoặc nano-SIM + thẻ microSD, cùng kết nối 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac hai băng tần 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS và BeiDou. Các trang bị khác gồm cảm biến vân tay tích hợp bên cạnh thân máy và giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Khách hàng mua Mivi One 5G có 5 tùy chọn màu sắc gồm xanh dương, hồng, xanh lá cây, đỏ đô và xanh đậm. Máy có 3 phiên bản gồm RAM 4 GB, 6 GB và 8 GB đi kèm bộ nhớ trong 128 GB. Giá bán từ 14.999-16.999 Rupee (tương đương 4,06-4,60 triệu đồng).