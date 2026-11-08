Smartphone chip Dimensity 9600M, pin 7.500mAh, giá 34,99 triệu tại Việt Nam

Điểm nhấn lớn nhất trên Vivo X500 nằm ở hệ thống camera sau, với cảm biến chính Sony LYTIA-828 kích thước 1/1.28 inch, được giới thiệu là cảm biến camera chính lớn nhất từng xuất hiện trên dòng vivo X. Camera có độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.68 và hỗ trợ chống rung quang học OIS.

Đáng chú ý, hệ thống ổn định hình ảnh được phát triển cùng Zeiss, đạt tiêu chuẩn CIPA 5.5 với khả năng chống rung tương đương cơ chế gimbal, giúp cải thiện độ ổn định khi chụp ảnh và quay video, đặc biệt trong những tình huống người dùng di chuyển hoặc ghi hình trong điều kiện thiếu sáng.

Vivo X500.

Bên cạnh camera chính, vivo X500 còn được trang bị camera tele 50MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA-610 kích thước 1/1.95 inch, tương tự phần cứng trên camera tele của vivo X500 Pro APO. Ống kính này có khẩu độ f/2.55, hỗ trợ zoom quang học 3,1x, chống rung OIS đạt chuẩn CIPA 5.5 và công nghệ quang học Zeiss APO.

Lớp phủ Zeiss T* cũng được tích hợp nhằm hạn chế hiện tượng phản xạ ánh sáng, cải thiện chất lượng hình ảnh trong những điều kiện chụp phức tạp. Ngoài khả năng chụp ảnh chân dung và các chủ thể ở khoảng cách xa, camera tele còn hỗ trợ chụp macro, mở rộng khả năng sáng tạo cho người dùng. Đáng chú ý, thiết bị tương thích với phụ kiện chuyển đổi tele mang tên Lipstick 200, giúp tăng cường khả năng chụp ảnh ở khoảng cách xa.

Camera tele trên Vivo X500 cũng hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây, cho phép tạo ra những thước phim chuyển động chậm với độ chi tiết cao. Hệ thống camera còn có cảm biến góc siêu rộng 50MP khẩu độ f/2.0, phục vụ nhu cầu chụp phong cảnh, kiến trúc và ảnh nhóm. Trong khi đó, camera trước 50MP khẩu độ f/2.0 đáp ứng nhu cầu selfie, gọi video và sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ tập trung vào chất lượng ảnh chụp, vivo còn đưa khả năng quay video và phát trực tiếp lên một tầm cao mới trên X500. Theo công bố, đây là smartphone thương mại đầu tiên hỗ trợ truyền phát trực tiếp video 8K gốc. Tính năng này cho phép người dùng chia sẻ nội dung trực tiếp với độ phân giải cao mà không cần thông qua quy trình xử lý trung gian phức tạp.

Ngoài ra, Vivo X500 còn hỗ trợ phát trực tiếp video 4K với chất lượng hình ảnh theo phong cách điện ảnh, đi kèm các tùy chọn chỉnh màu phim có thể tùy biến. Những trang bị này cho thấy vivo đang hướng X500 đến nhóm người dùng thường xuyên quay video, livestream và sản xuất nội dung số.

Ở mặt trước, Vivo X500 sở hữu màn hình LTPS AMOLED phẳng kích thước 6,59 inch, độ phân giải 1.5K (2.750 x 1.260 pixel), tỷ lệ khung hình 19,64:9 và hỗ trợ HDR10+. Điểm đáng chú ý là tần số quét có thể thay đổi linh hoạt giữa các mức 30Hz, 60Hz, 90Hz, 120Hz và 144Hz, giúp cân bằng giữa độ mượt khi hiển thị và mức tiêu thụ năng lượng.

Màn hình của Vivo X500 có độ sáng tối đa lên đến 4.000 nit, hứa hẹn cải thiện khả năng hiển thị khi sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường có cường độ ánh sáng mạnh. Vivo cung cấp cho khách hàng Việt mua X500 2 tuỳ chọn màu sắc gồm đen và trắng.

X500 sử dụng bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M 8 nhân, sản xuất trên tiến trình 3nm và tích hợp GPU ARM G1-Ultra. Máy còn được trang bị chip xử lý hình ảnh Blueprint Imaging Chip V3+ do vivo phát triển, đảm nhiệm việc tối ưu chất lượng ảnh và video từ hệ thống camera. Cấu hình bộ nhớ gồm RAM LPDDR5X Ultra dung lượng 12GB cùng bộ nhớ trong UFS 4.1 là 256GB.

Một trong những lợi thế đáng chú ý khác của Vivo X500 là viên pin dung lượng 7.500mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 90W, sạc không dây 40W và sạc không dây ngược, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục của người dùng. Với dung lượng pin lớn, thiết bị được kỳ vọng có thể duy trì thời gian hoạt động dài hơn, đặc biệt khi thường xuyên sử dụng camera, xem video, chơi game hoặc livestream. Khả năng sạc không dây và sạc ngược cũng giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Vivo X500 có kích thước 157,01x74,49x8,15 mm, trọng lượng 213 g. Thiết bị đạt đồng thời hai tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP68, IP69, tăng khả năng bảo vệ trước bụi bẩn, nước và các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Máy còn được trang bị cảm biến vân tay siêu âm 3D tích hợp dưới màn hình, cảm biến hồng ngoại, loa stereo và hệ thống âm thanh Hi-Fi. Cổng kết nối USB Type-C 3.2 Gen 1 hỗ trợ truyền dữ liệu, trong khi NFC phục vụ các nhu cầu kết nối và thanh toán không tiếp xúc.

Về phần mềm, Vivo X500 được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện OriginOS 7 mới nhất. Phiên bản này mang đến hệ thống thiết kế linh hoạt hơn, các hiệu ứng mở khóa màn hình với cảm giác đàn hồi và khả năng đồng bộ hóa hình ảnh tự động. Theo vivo, OriginOS 7 được tối ưu nhằm duy trì khả năng phản hồi ổn định trong thời gian lên đến 72 tháng sử dụng thông thường. Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến độ ổn định lâu dài của smartphone, bên cạnh cấu hình phần cứng và các tính năng mới.

X500 hỗ trợ kết nối mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC và nhiều hệ thống định vị vệ tinh như GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS và NavIC. Máy sử dụng thiết kế hai SIM nano, đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều số điện thoại.