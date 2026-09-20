Smartphone chip Dimensity 7100, RAM 8GB, pin 7.000mAh, giá 4,5 triệu đồng

Ai+ Nova 2 Power 5G được trang bị màn hình IPS LCD kích thước 6,75 inch, độ phân giải HD+ (720x1.600 pixel) và tần số quét 120Hz. Màn hình sử dụng thiết kế đục lỗ để bố trí camera selfie 13 MP, trong khi độ sáng HBM đạt tối đa 450 nit. Tần số quét 120Hz giúp các thao tác cuộn trang, chuyển đổi giữa các giao diện và sử dụng các ứng dụng tương thích trở nên mượt mà hơn so với màn hình có tần số quét tiêu chuẩn.

Ai+ Nova 2 Power 5G.

Cung cấp sức mạnh cho Ai+ Nova 2 Power 5G là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 được sản xuất trên tiến trình 6nm. Con chip này sở hữu CPU 8 nhân với tốc độ tối đa 2,4 GHz, đi kèm GPU Mali-G610. Điện thoại có hai tùy chọn RAM 6 hoặc 8 GB, kết hợp bộ nhớ trong 128 GB. Người dùng cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ lên tới 1 TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Máy hỗ trợ cấu hình hai SIM nano đồng thời vẫn có không gian dành cho thẻ nhớ.

Nova 2 Power 5G được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16, tuỳ bến trên giao diện người dùng nxtQ của Ai+. Việc ra mắt với nền tảng Android 16 giúp mẫu smartphone này tiếp cận các tính năng phần mềm mới của hệ điều hành Android, đồng thời mang đến giao diện và các tùy biến riêng từ nhà sản xuất.

Hệ thống camera cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên Ai+ Nova 2 Power 5G. Ở mặt sau, máy sở hữu camera chính 48 MP sử dụng cảm biến Sony IMX582, khẩu độ f/1.8, kết hợp với camera góc siêu rộng 8 MP khẩu độ f/2.2 và đèn flash LED. Cụm camera này hỗ trợ quay video với độ phân giải tối đa 2K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Ở mặt trước, camera selfie 13MP khẩu độ f/2.0 cũng có khả năng quay video 2K 30fps.

Ai+ Nova 2 Power 5G hướng tới khả năng sử dụng lâu dài nhờ viên pin dung lượng 7.000 mAh. Đây là mức dung lượng khá lớn trong phân khúc smartphone phổ thông, phù hợp với người dùng thường xuyên xem video, sử dụng mạng xã hội, chơi game hoặc truy cập Internet trong thời gian dài. Máy hỗ trợ sạc nhanh 33W thông qua cổng USB Type-C, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng so với các mẫu điện thoại chỉ hỗ trợ công suất sạc thấp.

Bên cạnh dung lượng pin lớn, Ai+ Nova 2 Power 5G còn được thiết kế để tăng khả năng sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau. Máy đạt chuẩn IP65 về khả năng chống bụi và chống nước bắn, đồng thời tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh bên. Thiết bị vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5mm và hỗ trợ đài FM, những tính năng ngày càng ít xuất hiện trên các mẫu smartphone mới. Máy có trọng lượng 222g.

Về kết nối, Ai+ Nova 2 Power 5G hỗ trợ mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac hoạt động trên cả hai băng tần 2,4GHz và 5GHz, Bluetooth 5.4 cùng hệ thống định vị GPS, GLONASS và BeiDou. Điện thoại sử dụng cổng USB Type-C để sạc và kết nối dữ liệu, đồng thời đáp ứng nhu cầu liên lạc và truy cập mạng tốc độ cao thông qua kết nối 5G.

Ai+ Nova 2 Power 5G được bán với nhiều tùy chọn màu sắc gồm xanh lam pha trộn, xanh lam vàng pha trộn, tím đậm, đen huyền và xanh lục đại dương. Tại Ấn Độ, phiên bản 6 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong có giá 16.699 Rupee (tương đương 4,53 triệu đồng), trong khi phiên bản 8 GB RAM và 128 GB có giá 17.999 Rupee (4,88 triệu đồng).