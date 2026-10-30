Smartphone cấu hình 'siêu khủng', camera kép 200MP, pin 8.000mAh, giá gần 35 triệu tại Việt Nam

Khách hàng Việt mua Oppo Find X10 có 3 màu sắc để lựa chọn gồm xanh nhạt, cam nhạt và titan. Giá của phiên bản RAM 12 GB/ROM 256 GB là 34,99 triệu đồng. Phiên bản RAM 12 GB/ROM 512 GB có giá 39,99 triệu đồng.

Oppo Find X10.

Oppo Find X10 sử dụng màn hình phẳng với viền siêu hẹp chỉ 0,99mm ở cả bốn cạnh, tạo cảm giác cân đối và tối ưu không gian hiển thị. Mặt lưng được hoàn thiện bằng kính có bề mặt mịn như nhung, kết hợp khung giữa bằng kim loại với độ bóng nhẹ. Với kích thước 156,51x74,29x8,35mm và trọng lượng 216g. Khả năng chống bụi và nước đạt các tiêu chuẩn IP66, IP68 và IP69, góp phần tăng độ bền trong quá trình sử dụng.

Find X10 được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,59 inch, độ phân giải khoảng 1,5K Plus (2.760x1.256 pixel). Tần số quét được công bố lên đến 144Hz, kết hợp khả năng điều chỉnh độ sáng tối thiểu xuống 1 nit để phù hợp với môi trường thiếu sáng. Công nghệ làm mờ PWM tần số cao 3.840Hz được tích hợp nhằm hỗ trợ giảm hiện tượng nhấp nháy ở một số mức độ sáng, trong khi độ sáng tối đa đạt 2.000 nit và màn hình hỗ trợ Dolby Vision.

Bên cạnh đó, Oppo cũng nhấn mạnh khả năng tái tạo màu sắc với gam màu rộng BT.2020 và độ sai lệch màu Delta E dưới 0,6 theo thông tin hãng công bố, hướng đến trải nghiệm hiển thị có độ chính xác cao khi xem video, chơi game hoặc chỉnh sửa hình ảnh.

Cung cấp sức mạnh cho Oppo Find X10 là bộ xử lý MediaTek Dimensity 9600M sản xuất trên tiến trình 3nm, có tốc độ xung nhịp tối đa được công bố ở mức 4,21GHz và tích hợp GPU ARM G1-Ultra. Máy có các tùy chọn RAM LPDDR5X 12GB hoặc 16GB, kết hợp bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 256GB hoặc 512GB. Oppo còn trang bị công nghệ Tide Engine được nâng cấp, được thiết kế để duy trì tốc độ khung hình ổn định trong thời gian dài và tối ưu độ mượt của hệ thống khi thiết bị hoạt động với cường độ cao.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Oppo Find X10 là hệ thống camera Hasselblad Ultra HD Original Camera, kết hợp công nghệ xử lý ánh sáng và vùng tối LUMO thế hệ mới. Theo thông tin giới thiệu, công nghệ này có khả năng đạt dải tương phản động lên đến 17 stop trên mỗi khung hình, đồng thời hỗ trợ phát trực tiếp ở độ phân giải 4K và tương thích với bộ chuyển đổi tiêu cự tùy chọn.

Camera chính của Oppo Find X10 có độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến kích thước 1/1,4 inch, tiêu cự tương đương 23mm và khẩu độ f/1.6. Hệ thống hỗ trợ chống rung quang học OIS, với mức ổn định hình ảnh CIPA 6.0 theo công bố của nhà sản xuất. Đi kèm là camera tele dạng kính tiềm vọng 200MP, sử dụng cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự tương đương 65mm, khẩu độ f/2.6 và chống rung quang học OIS. Ống kính tele có khả năng zoom quang học khoảng 2,8x, phù hợp để chụp chân dung hoặc ghi lại chủ thể ở khoảng cách xa hơn mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào zoom kỹ thuật số.

Bên cạnh hai camera độ phân giải cao, thiết bị còn có camera góc siêu rộng 50MP, khẩu độ f/2.0, tiêu cự tương đương 15mm và góc nhìn 120 độ. Sự kết hợp giữa camera chính, camera tele kính tiềm vọng và camera góc siêu rộng giúp Oppo Find X10 đáp ứng nhiều tình huống chụp khác nhau, từ phong cảnh đến chân dung. Hãng cũng tích hợp ống kính tái tạo màu Danxia cùng thuật toán chân dung Lumo được phát triển với sự hợp tác của Xiaohongshu nhằm cải thiện màu sắc và hiệu ứng xử lý ảnh chân dung. Ở mặt trước, camera selfie 50MP, khẩu độ f/2.0.

Cung cấp năng lượng cho Oppo Find X10 là viên pin dung lượng 8.000mAh sử dụng vật liệu cực dương silicon-carbon do hãng tự phát triển. Đây là dung lượng đáng chú ý đối với một smartphone cao cấp, hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng khi chơi game, xem video, chụp ảnh hoặc làm việc trên điện thoại. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperVOOC công suất 80W và sạc không dây 50W.

Find X10 được cái sẵn hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện ColorOS 17. Hệ điều hành tích hợp các công cụ AI phục vụ năng suất và tính năng Fluid Cloud, có khả năng hiển thị nhắc nhở về thời gian đến phương tiện giao thông công cộng cùng những thông tin cần thiết theo ngữ cảnh.

Máy còn có cảm biến vân tay siêu âm tích hợp dưới màn hình, cảm biến hồng ngoại, loa stereo và cổng USB Type-C 2.0. Về kết nối, thiết bị hỗ trợ mạng 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC và nhiều hệ thống định vị vệ tinh như GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS và NavIC.