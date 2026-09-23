Smartphone cấu hình 'siêu khủng', 3 camera 200MP, pin 8.000mAh, giá hơn 26 triệu đồng

Về thiết kế, Oppo Find X10 Pro Max tiếp tục khai thác ngôn ngữ thẩm mỹ lấy cảm hứng từ Hasselblad, với mặt lưng kết hợp vật liệu kim loại và họa tiết dệt ba chiều. Cụm camera được tạo điểm nhấn bằng họa tiết màu cam cùng các đường răng cưa kim loại màu bạc, gợi liên tưởng đến những nút xoay và chi tiết cơ học trên máy ảnh truyền thống. Oppo cung cấp cho người dùng ba lựa chọn màu sắc gồm trắng ánh trăng, cam ấm và titan nhạt.

Oppo Find X10 Pro Max.

Khả năng bảo vệ cũng được chú trọng trên Find X10 Pro Max. Điện thoại đạt đồng thời các tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68 và IP69, cho phép thiết bị chống chịu tốt hơn trước nhiều điều kiện môi trường. Máy cũng đạt chứng nhận năm sao của SGS Thụy Sĩ về khả năng chống rơi và va đập, bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho mẫu flagship có kích thước lớn này.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Oppo Find X10 Pro Max nằm ở hệ thống camera sau với ba cảm biến đều có độ phân giải 200MP. Cấu hình này cho phép điện thoại chụp ảnh 200MP ở cả ba tiêu cự chính gồm góc siêu rộng, tiêu chuẩn và tele, tạo nên một hệ thống camera có độ phân giải đồng nhất hiếm thấy trên smartphone hiện nay. Camera góc siêu rộng 200MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1,56 inch, khẩu độ f/2.2 và góc nhìn 124 độ. Theo Oppo, cảm biến này có khả năng thu sáng tăng 202% so với thế hệ trước, hướng tới việc cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Camera chính cũng sử dụng cảm biến 200MP, đi kèm khẩu độ f/1.5 và khả năng đạt dải động đơn khung hình lên tới 17EV. Trong khi đó, camera tele kính tiềm vọng 200MP hỗ trợ zoom quang học 3x, khẩu độ f/2.1 và chống rung quang học OIS đạt chuẩn CIPA 7.5. Camera tele cũng hỗ trợ chụp macro, trong khi khả năng zoom kỹ thuật số tối đa lên tới 120x. Oppo tiếp tục hợp tác với Hasselblad để phát triển các chế độ chụp chân dung trên Find X10 Pro Max.

Hệ thống camera được hỗ trợ bởi Lumo Color Chamber, kết hợp thấu kính tái tạo màu Danxia thế hệ thứ hai và Lumo Native Light and Shadow Engine. Những công nghệ này được thiết kế nhằm cải thiện độ chính xác màu sắc, khả năng tái tạo tông màu và độ trung thực của hình ảnh khi người dùng chụp trong những môi trường có ánh sáng phức tạp.

Không chỉ tập trung vào nhiếp ảnh, Oppo còn định hướng Find X10 Pro Max tới nhóm người dùng sáng tạo nội dung. Điện thoại hỗ trợ quay video 8K Log trên toàn dải tiêu cự, đồng thời có thể quay video 4K 120fps trên toàn dải tiêu cự với Dolby Vision. Máy cũng được tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh ngang ở cấp độ phần cứng, nhằm hỗ trợ quay video cầm tay ổn định hơn khi người dùng di chuyển.

Một công nghệ đáng chú ý khác là cảm biến DeepPix, giúp tăng 60% dung lượng full-well và hỗ trợ xuất HDR 16-bit trên một khung hình duy nhất, đồng thời hướng tới việc giảm mức tiêu thụ năng lượng. Oppo cũng công bố khả năng tích hợp Find X10 Pro Max với hệ sinh thái Tilta Khronos và khả năng tương thích sâu với phần mềm Blackmagic Camera. Điện thoại hỗ trợ trực tiếp các chế độ quay Dolby Vision, O-Log2 và Open Gate, qua đó mở rộng khả năng sử dụng trong quy trình sản xuất video chuyên nghiệp.

Về hiệu năng, Oppo Find X10 Pro Max được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, kết hợp hệ điều hành Android 17 và giao diện ColorOS 17. OPPO cũng đưa vào thiết bị công nghệ Tide Engine thế hệ mới để quản lý và phân bổ tài nguyên hệ thống. Theo hãng, công nghệ này giúp rút ngắn khoảng thời gian giữa hai lần chụp ảnh 200MP liên tiếp xuống còn 0,7 giây.

Màn hình của Find X10 Pro Max sử dụng tấm nền AMOLED LTPO 6,78 inch với độ phân giải 2.772x1.272 pixel. Màn hình hỗ trợ tần số quét thay đổi từ 1Hz đến 120Hz và có thể đạt mức tối đa 144Hz trong những tình huống tương thích. Độ sáng tối đa được công bố lên tới 2.000 nit, đi kèm công nghệ làm mờ PWM tần số cao 3.840Hz, HDR10+ và Dolby Vision. Oppo cho biết màn hình có thể giảm độ sáng xuống chỉ 1 nit để hạn chế tác động tới mắt trong môi trường tối, đồng thời bao phủ 95% gam màu BT.2020. Một cảm biến nhiệt độ màu môi trường năm kênh cũng được sử dụng để theo dõi điều kiện ánh sáng xung quanh và điều chỉnh màn hình theo thời gian thực.

Điểm đáng chú ý tiếp theo là viên pin dung lượng 8.000mAh, kết hợp sạc nhanh SuperVOOC 80W và sạc không dây 50W. Với dung lượng pin lớn, Find X10 Pro Max hướng tới thời gian sử dụng dài hơn trong các tác vụ tiêu thụ nhiều năng lượng như quay video, chơi game và sử dụng mạng 5G.

Về bộ nhớ, smartphone mới của Oppo có RAM LPDDR5X dung lượng 12GB hoặc 16GB, kết hợp bộ nhớ trong UFS 4.1 với các tùy chọn 256GB, 512GB và 1TB. Máy hỗ trợ hai SIM nano, cảm biến vân tay siêu âm tích hợp dưới màn hình và cảm biến hồng ngoại. Các kết nối gồm 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC và USB Type-C 3.2 Gen 1. Hệ thống định vị hỗ trợ nhiều chuẩn gồm GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC và BeiDou.

Oppo Find X10 Pro Max có kích thước 161,32x76,57x8,4 mm và trọng lượng 235 gram. Thiết bị cũng được trang bị loa stereo, trong khi kết nối âm thanh và sạc sử dụng cổng USB Type-C. Đáng chú ý, hệ thống liên lạc ShanHai phiên bản mới hỗ trợ vùng phủ sóng mạng tại hơn 230 quốc gia và khu vực, với cơ chế ba mạng và ba chế độ dự phòng.

Tại Trung Quốc, giá Oppo Find X10 Pro Max khởi điểm từ 6.799 Nhân dân tệ (tương đương 26,34 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Phiên bản 12GB + 512GB có giá 7.499 Nhân dân tệ (29,05 triệu đồng), bản 16GB + 512GB có giá 7.999 Nhân dân tệ (30,99 triệu đồng), trong khi phiên bản cao nhất 16GB + 1TB được niêm yết ở mức 8.999 Nhân dân tệ (34,86 triệu đồng).

- Video trên tay Oppo Find X10 Pro Max. Nguồn: Kingmi Mobile.