Smartphone 2 màn hình, pin 6.000mAh, độ bền quân đội, giá gần 7 triệu đồng

Lava Aura Curve 5G được trang bị màn hình AMOLED cong 3D kích thước 6,67 inch, độ phân giải Full HD+ 2.400 x 1.080 pixel và tần số quét 120Hz, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà khi xem video, lướt web hoặc chơi game. Màn hình có độ sáng tối đa 1.100 nit, độ sáng HBM đạt 800 nit và hỗ trợ công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM 1.920Hz.

Lava Aura Curve 5G.

Một điểm đáng chú ý khác của Lava Aura Curve 5G là màn hình AMOLED phụ ở mặt lưng, cho phép hiển thị thông báo, mức pin, thông tin phát nhạc và văn bản tùy chỉnh. Thiết kế này tạo thêm điểm nhấn cho sản phẩm, đồng thời giúp người dùng theo dõi một số thông tin nhanh mà không cần thường xuyên mở màn hình chính.

Mặt lưng Lava Aura Curve 5G được hoàn thiện bằng chất liệu da nhân tạo với hai tùy chọn màu sắc là xanh Ambar và bạc Him. Để tăng khả năng bảo vệ trong quá trình sử dụng, Lava trang bị cho thiết bị công nghệ IronGuard cùng kính cường lực Al-Si DT Star 2. Điện thoại đạt chuẩn kháng bụi, chống nước bắn IP64 và đáp ứng tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Máy có kích thước 162,26 x 73,51 x 8,55 mm, trọng lượng 184 g, tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình, loa âm thanh nổi và cổng USB Type-C.

Aura Curve 5G sử dụng bộ xử lý MediaTek Dimensity 7100 sản xuất trên tiến trình 6 nm, gồm tám nhân với tốc độ xung nhịp tối đa 2,4 GHz và GPU Mali-G610. Theo công bố của hãng, thiết bị đạt điểm chuẩn AnTuTu vượt 800.000 điểm. Cấu hình này đi kèm RAM LPDDR5 dung lượng 6 GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng 128 GB.

Người dùng có thể mở rộng thêm tối đa 6 GB RAM ảo, nâng tổng dung lượng RAM khả dụng theo cơ chế mở rộng lên 12 GB. Máy hỗ trợ hai SIM nano, kết nối mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.4, đồng thời tích hợp các hệ thống định vị vệ tinh phổ biến như GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou và QZSS.

Một trong những điểm nhấn của Lava Aura Curve 5G là viên pin dung lượng 6.000 mAh, với thời gian chờ được công bố lên đến 720 giờ trong điều kiện sử dụng nhất định. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 45 W, tuy nhiên bộ sạc đi kèm trong hộp bán lẻ chỉ có công suất 33 W.

Ở khả năng chụp ảnh, Lava Aura Curve 5G sở hữu camera chính 50 MP sử dụng cảm biến Sony IMX752, hỗ trợ chống rung điện tử EIS và quay video độ phân giải tối đa 2K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Phần mềm camera tích hợp nhiều chế độ chụp và quay video, bao gồm quay video chuyên nghiệp, chụp đêm, quay video hai góc nhìn, chụp ảnh chuyển động và chế độ thể thao. Camera trước có độ phân giải 13 MP, phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Lava Aura Curve 5G được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 với giao diện hướng đến sự đơn giản, không tích hợp quảng cáo và không cài đặt sẵn phần mềm rác của bên thứ ba theo công bố của hãng. Lava cam kết cung cấp hai năm nâng cấp hệ điều hành Android và ba năm cập nhật bảo mật cho thiết bị. Ngoài ra, mẫu điện thoại này còn có trợ lý AI Vayu do hãng phát triển và bộ phát hồng ngoại tích hợp.

Tại thị trường Ấn Độ, Lava Aura Curve 5G có giá 23.999 Rupee (tương đương 6,57 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB.