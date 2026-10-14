Smart #2 ra mắt, hai chỗ, tầm hoạt động 290 km

Theo trang tin ô tô Paul Tan, smart #2 ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Paris ngày 12/10, đánh dấu sự trở lại của dòng xe đô thị hai chỗ ngồi sau 28 năm kể từ khi mẫu smart City-Coupé đầu tiên xuất hiện tại sự kiện này. Đây là bước chuyển đáng chú ý của thương hiệu smart, vốn mở rộng sang các mẫu SUV điện có kích thước lớn hơn trong những năm gần đây.

smart #2. Ảnh: Paul Tan

smart là thương hiệu ô tô có nguồn gốc từ Đức, ra đời trong thập niên 1990 với định hướng phát triển những mẫu xe nhỏ gọn dành cho đô thị. Tên gọi smart được hình thành từ sự kết hợp giữa Swatch, Mercedes và từ “art”. Ban đầu, thương hiệu gắn với Daimler, tập đoàn sở hữu Mercedes-Benz khi đó.

Năm 2019, Mercedes-Benz AG và Tập đoàn Geely của Trung Quốc thành lập liên doanh smart Automobile, mỗi bên nắm giữ 50% vốn. Mercedes-Benz đảm nhiệm thiết kế xe, trong khi hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Trung Quốc, tận dụng năng lực công nghệ và sản xuất của Geely. Vì vậy, smart hiện là thương hiệu thuộc liên doanh Đức – Trung Quốc, không đơn thuần là một dòng xe của Mercedes-Benz.

Sau khi tái cấu trúc, smart chuyển trọng tâm sang xe điện và mở rộng danh mục từ xe đô thị hai chỗ ngồi sang các mẫu SUV. Sự xuất hiện của #2 cho thấy hãng vẫn duy trì định hướng ban đầu: phát triển phương tiện nhỏ gọn, phù hợp với không gian đô thị.

smart #2 dài 2.746 mm, rộng 1.760 mm và cao 1.555 mm. Xe có cấu hình hai chỗ ngồi, tương tự mẫu fortwo trước đây. Đường kính quay vòng từ lề này sang lề đối diện chỉ 6,95 m, giúp xe xoay trở thuận lợi trong không gian hẹp và khi đỗ ở những vị trí hạn chế.

Xe được phát triển trên nền tảng Electric Compact Architecture (ECA), tức kiến trúc khung gầm dành cho xe điện cỡ nhỏ. Hệ dẫn động cầu sau sử dụng một mô-tơ điện công suất 82 PS, tương đương khoảng 60,3 kW, với mô-men xoắn 130 Nm. PS là đơn vị mã lực theo hệ mét, còn Nm là đơn vị đo mô-men xoắn, thể hiện khả năng tạo lực quay của mô-tơ.

Theo Paul Tan, công suất của smart #2 tương đương mẫu EQ fortwo chạy điện trước đây, nhưng mô-men xoắn thấp hơn 30 Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 11,6 giây.

Tại Việt Nam, những mẫu smart đời cũ như fortwo và Roadster đã xuất hiện trên thị trường xe nhập khẩu và xe đã qua sử dụng. Các tin rao trên Bonbanh cho thấy fortwo có những chiếc thuộc đời 2003-2016 được chào bán trong nước. Đây cũng là những mẫu xe thể hiện rõ định hướng ban đầu của smart: phát triển phương tiện nhỏ gọn dành cho môi trường đô thị.

smart fortwo đời 2016 tại Việt Nam. Ảnh: Thanh niên

Pin LFP, tầm hoạt động 290 km

smart #2 sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP), một loại pin lithium-ion có thành phần vật liệu điện cực khác với pin niken-mangan-coban (NMC) thường dùng trên xe điện. Pin LFP có ưu điểm về độ ổn định nhiệt và tuổi thọ chu kỳ sạc, dù mật độ năng lượng thường thấp hơn một số loại pin khác.

Bộ pin có dung lượng 35,8 kWh, với tầm hoạt động mục tiêu lên tới 290 km theo chu trình WLTP, phương pháp thử nghiệm mức tiêu thụ năng lượng và tầm hoạt động của phương tiện được sử dụng tại châu Âu. Quãng đường thực tế có thể thấp hơn kết quả thử nghiệm, tùy tốc độ, nhiệt độ, điều kiện giao thông và việc sử dụng điều hòa.

Xe hỗ trợ sạc nhanh dòng điện một chiều (DC) với công suất tối đa 65 kW. Theo Paul Tan, thời gian sạc từ 10% lên 80% dung lượng pin dưới 20 phút. Xe cũng hỗ trợ sạc dòng điện xoay chiều (AC), với công suất 7,4 kW theo cấu hình tiêu chuẩn và tùy chọn nâng lên 11 kW. Thời gian sạc được công bố giảm từ khoảng 5 giờ xuống còn 3 giờ khi sử dụng bộ sạc AC công suất cao hơn.

Về thiết kế, smart #2 duy trì cấu trúc an toàn Tridion đặc trưng của dòng fortwo, nay được gọi là Tridion Cell Evo. Cấu trúc này được thiết kế nhằm tăng độ cứng vững cho thân xe mà không làm tăng đáng kể kích thước bên ngoài.

Đầu xe có cụm đèn pha góc cạnh, lưới tản nhiệt lớn và các chi tiết đèn hình tam giác. Phía sau, cửa hậu chia hai phần gợi nhớ mẫu fortwo trước đây, phía sau là khoang hành lý dung tích 305 lít. Xe có tùy chọn mâm 15 hoặc 16 inch. Phiên bản giới hạn Couture Edition bổ sung màu sơn trắng nhám, các chi tiết trang trí màu vàng và bộ phụ kiện ngoại thất riêng.

Khoang lái gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch. Các trang bị khác gồm sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, cửa sổ trời kính toàn cảnh tùy chọn và hệ thống âm thanh Sennheiser 7 loa.

Tại châu Âu, xe được trang bị tiêu chuẩn smart Pilot Assist cấp độ 2. Đây là hệ thống hỗ trợ lái có thể kết hợp các chức năng như duy trì tốc độ, khoảng cách với xe phía trước và hỗ trợ giữ làn đường, tùy cấu hình. Cấp độ 2 không đồng nghĩa xe tự lái hoàn toàn: người lái vẫn phải quan sát và sẵn sàng can thiệp. Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau là trang bị tùy chọn.

Tại Đức, giá smart #2 khởi điểm từ 19.990 euro, trong khi phiên bản Couture Edition có giá 25.690 euro. Đây là giá công bố tại thị trường Đức, chưa bao gồm những khác biệt có thể phát sinh nếu xe được nhập khẩu sang các thị trường khác.