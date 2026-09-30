SM khởi kiện sau khi Yoona và Winter liên tục bị phát tán bài viết ác ý

SM Entertainment (SM) tuyên bố sẽ có biện pháp pháp lý mạnh tay trước loạt bài đăng ác ý, thông tin sai lệch và hành vi phỉ báng nhắm đến Yoona (SNSD) và Winter (aespa).

Cụ thể, mới đây, SM lần lượt đưa ra thông báo về việc xử lý pháp lý đối với những nội dung xâm phạm quyền lợi của hai nữ nghệ sĩ. Đáng chú ý, với Yoona, công ty cho biết đã phát hiện nhiều hình ảnh được tạo bằng công nghệ AI bằng cách trái phép ghép khuôn mặt của nữ ca sĩ, sau đó lan truyền kèm những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến.

Với Yoona, công ty cho biết đã phát hiện nhiều hình ảnh được tạo bằng công nghệ AI.

SM cho biết thông qua nền tảng tiếp nhận tố cáo KWANGYA 119 cùng quá trình tự theo dõi, công ty đã liên tục thu thập bằng chứng về những bài đăng vi phạm. Dựa trên các tài liệu này, SM đã tiến hành khởi kiện hình sự và khẳng định sẽ không khoan nhượng hay hòa giải với những người vi phạm.

Không chỉ người trực tiếp tạo ra nội dung giả mạo, SM còn cảnh báo những người chia sẻ, đăng lại hoặc tiếp tục phát tán các hình ảnh này cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Công ty cho rằng việc sử dụng công nghệ AI để tạo và đăng tải hình ảnh giả mạo khi chưa có sự đồng ý của nghệ sĩ, cũng như hành vi chia sẻ và phát tán lại, có thể liên quan đến các quy định về phỉ báng, xâm phạm quyền hình ảnh và phát tán hình ảnh giả mạo mang tính chất tình dục.

Trước đó, trên nhiều cộng đồng mạng và mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện những hình ảnh bị cho là giả mạo khuôn mặt Yoona. Một số hình ảnh mô tả nữ nghệ sĩ xuất hiện bên một người đàn ông không quen biết, thậm chí bị chỉnh sửa theo hướng khiến cô trông như đang mang thai, gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ.

Cùng ngày, SM cũng đưa ra thông báo riêng về các nội dung ác ý nhắm đến Winter. Công ty cho biết nữ ca sĩ liên tục trở thành mục tiêu của những bài đăng chứa thông tin sai lệch, phỉ báng, xúc phạm, công kích cá nhân và quấy rối tình dục trên nhiều nền tảng.

Cùng ngày, SM cũng đưa ra thông báo riêng về các nội dung ác ý nhắm đến Winter.

SM cho biết sau khi được công ty luật xem xét kỹ lưỡng, các thủ tục pháp lý, bao gồm việc khởi kiện, sẽ được tiến hành từng bước. Đáng chú ý, phạm vi xử lý không chỉ giới hạn tại Hàn Quốc mà còn bao gồm các website nước ngoài. SM cho biết sẽ thu thập dữ liệu cần thiết để xác định người đăng tải cũng như đường đi của các nội dung này, sau đó đề nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền tiến hành xử lý.

Winter từng trở thành tâm điểm của nhiều đồn đoán trên mạng sau khi vướng tin hẹn hò với Jungkook (BTS). Đến tháng 8, một số chi tiết liên quan đến hoạt động trên mạng xã hội của nữ ca sĩ tiếp tục bị chú ý, kéo theo những suy đoán và bình luận tiêu cực.

Yoona và Winter đều là những nghệ sĩ chủ chốt của SM. Trong khi Yoona duy trì hoạt động song song với SNSD và sự nghiệp diễn xuất, Winter tiếp tục ghi dấu ấn cùng aespa. Trước loạt nội dung gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ, SM khẳng định sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý mạnh tay và không chấp nhận khoan nhượng hay thỏa thuận với người vi phạm.