SM Entertainment xác nhận dữ liệu bị rò rỉ sau vụ tấn công mạng vào hệ thống nội bộ

Ngày 8/11, SM đăng thông báo trên trang web chính thức, cho biết hệ thống kinh doanh nội bộ, bao gồm cả hệ thống phê duyệt điện tử, đã bị tấn công, dẫn đến việc thông tin cá nhân của nhân viên bị rò rỉ.

Theo công ty, đội ngũ giám sát an ninh nội bộ phát hiện một đối tượng bên ngoài đã truy cập và lấy đi một số tệp tài liệu nội bộ. Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng ngày 4/11.

Thông tin bị rò rỉ được cho là bao gồm tên nhân viên, số điện thoại di động, địa chỉ nhà, số tài khoản ngân hàng, mã số đăng ký cư trú, thông tin về phòng ban, chức vụ cũng như các nội dung trong hợp đồng lao động.

SM Entertainment xác nhận bị rò rỉ thông tin của nhân viên. Ảnh: Korea Times

SM tuyên bố: "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để điều tra, làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng và phiền muộn do sự cố này".

Các vụ xâm nhập an ninh tương tự cũng được ghi nhận tại hai công ty con của SM là DearU, đơn vị vận hành nền tảng giao tiếp với người hâm mộ Bubble, và Dream Maker, công ty chuyên sản xuất concert.

Theo báo cáo, cả ba công ty đều nhanh chóng triển khai biện pháp ứng phó sau khi phát hiện sự cố, bao gồm chặn các địa chỉ IP và đường dẫn truy cập được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Đồng thời, họ cũng tăng cường các biện pháp bảo mật, trong đó có việc thay thế những khóa truy cập bị xâm phạm, nhằm ngăn chặn các vụ xâm nhập tiếp theo.

Tính đến thời điểm công bố, chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại thứ cấp nào.

Tuy nhiên, SM khuyến cáo nhân viên và những người liên quan tiếp tục cảnh giác trước các hành vi lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn, đặc biệt là những trường hợp đối tượng giả danh công ty hoặc đại diện của công ty.

Công ty cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát truy cập và giám sát an ninh trên toàn bộ hệ thống nội bộ, đồng thời nỗ lực hết sức để ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn".

Công ty cũng đã báo cáo vụ việc lên Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc (KISA) cùng Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân.

SM hiện chưa công bố tổng số người bị ảnh hưởng cũng như phạm vi đầy đủ của các tài liệu bị rò rỉ. Công ty cũng đang tiến hành điều tra để xác định liệu thông tin cá nhân của các nghệ sĩ có bị ảnh hưởng không.

Vụ việc thu hút thêm sự chú ý khi xảy ra trong bối cảnh hàng loạt sự cố an ninh mạng liên quan đến các công ty giải trí lớn của Hàn Quốc được ghi nhận.

Trước đó, HYBE cũng tiết lộ các vụ xâm nhập nhắm vào hệ thống phê duyệt điện tử nội bộ và hệ thống xử lý chi phí, làm dấy lên những lo ngại rộng hơn về vấn đề bảo vệ thông tin nhạy cảm của nhân viên và dữ liệu kinh doanh trong toàn ngành giải trí.