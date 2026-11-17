Sau nhiều dự đoán khác nhau về thời điểm, SM đã chốt thời điểm ra mắt là tháng 1/2027. Số lượng thành viên và đội hình cụ thể sẽ được công bố sau đó theo kế hoạch đã định.

SM lần đầu giới thiệu nhóm thực tập sinh SMTR25 tại buổi hòa nhạc SMTOWN LIVE diễn ra ở Seoul vào năm ngoái, qua đó khơi dậy kỳ vọng về một nhóm nhạc nam mới. SMTR25 đã dần xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ cốt lõi và tổ chức thành công buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan meeting) tại Olympic Hall (thuộc Công viên Olympic) trong năm nay, với toàn bộ vé được bán sạch. Ngay cả trước khi chính thức ra mắt, nhóm đã thực hiện chuỗi sự kiện gặp gỡ người hâm mộ gồm 8 buổi tại các thị trường lớn ở châu Á, bắt đầu từ Seoul, sau đó tiếp nối tại Macau, Yokohama (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan). Các buổi diễn tại Seoul và Macau đã nhanh chóng bán hết vé, dẫn đến việc phải bổ sung thêm các buổi diễn khác.

Trước đó, trong buổi thuyết trình về chiến lược tương lai, SM thông báo sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nam mới, đồng thời tiết lộ rằng các thành viên của SMTR25 chính là những ứng viên tiềm năng. Kể từ đó, thông qua các nội dung như chương trình tạp kỹ Reply High School trên đài Mnet, SMTR25 đã giới thiệu tổng cộng 15 thực tập sinh, dù không phải tất cả họ đều sẽ cùng ra mắt trong một nhóm nhạc.

Gần đây, SM đã nộp tổng cộng 27 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho các tên gọi XTNS, cách viết bằng tiếng Hàn tương ứng, cùng cụm từ 'EXTREME TEENAGE SPIRIT'. Các đơn đăng ký này bao phủ nhiều lĩnh vực như sản xuất album, âm nhạc kỹ thuật số, trang phục, vật phẩm cổ vũ, tổ chức biểu diễn và vận hành câu lạc bộ người hâm mộ. Những tên gọi này cũng đã được nộp đơn đăng ký tại Liên minh châu Âu vào ngày 11/11.