Slovakia: Hệ thống phòng không Barak MX sẽ thay thế toàn bộ SA-6 thời Liên Xô

Slovakia sẽ nhận được khẩu đội thứ hai của hệ thống phòng không Barak MX do Israel sản xuất vào cuối năm 2026. Theo trang Future Army, thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalyniak công bố.

Được biết khẩu đội phòng không Barak MX đầu tiên đã đến Slovakia vào mùa xuân năm nay. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng, khẩu đội thứ ba của tổ hợp này dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào năm tới.

Dự kiến ​​lực lượng vũ trang Slovakia sẽ nhận được toàn bộ 6 khẩu đội tên lửa phòng không Barak MX đã đặt hàng vào năm 2030. Chúng sẽ thay thế các tổ hợp SA-6 Gainful (Kub) từ thời Liên Xô.

Hệ thống tên lửa phòng không Barak MX được mua sắm theo một thỏa thuận liên chính phủ và hợp đồng với công ty nhà nước Israel Aerospace Industries (IAI).

Thỏa thuận này quy định việc cung cấp bệ phóng, tên lửa, trạm radar, sở chỉ huy, cũng như hậu cần và đào tạo chuyên gia kỹ thuật cũng như vận hành.

Lịch sử của dòng tên lửa phòng không Barak bắt đầu ở Israel ngay từ những năm 1980, với nỗ lực của Công ty IAI phối hợp cùng Công ty Rafael.

Phiên bản đầu tiên mang tên Barak 1 được tạo ra như một hệ thống tầm ngắn đặt trên tàu chiến để bảo vệ mục tiêu mặt nước khỏi mối đe dọa từ tên lửa hành trình chống hạm.

Theo thời gian, khái niệm này đã phát triển thành các biến thể trên mặt đất và biến đổi thành dòng sản phẩm Barak MX dạng module hiện đại. Tổ hợp này bao gồm một trạm điều khiển và một trạm radar với ăng ten mảng pha chủ động (AESA).

Hệ thống phòng không Barak MX có thể sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn dẫn đường với tầm bắn khác nhau.

Tên lửa tầm ngắn BARAK MRAD hoạt động ở khoảng cách lên đến 35 km, tên lửa tầm trung BARAK LRAD ở khoảng cách lên đến 70 km, và tên lửa tầm xa BARAK ER có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 150 km.

Hệ thống này có khả năng đánh chặn và tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Các hệ thống phòng không thuộc dòng Barak của Israel đang được nhiều quốc gia trên thế giới tin tưởng đặt mua, tổ hợp này cùng với SPYDER là những vũ khí đánh chặn theo đánh giá là hàng đầu thế giới hiện nay.