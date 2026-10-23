SLNA lên đỉnh bảng V.League lần đầu sau 4 năm

Cầu thủ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League. Ảnh: SLNA.

Jairo Rodrigues Peixoto Filho và Abdel-Amine Trần Đức Vinh lần lượt lập công, giúp Sông Lam Nghệ An kéo dài mạch bất bại lên 5 trận. Đây cũng là ngày trở lại sân Pleiku không trọn vẹn của Hoàng Anh Gia Lai sau thời gian phải sử dụng sân Quy Nhơn vì mặt cỏ sân nhà cần sửa chữa.

Sông Lam Nghệ An sớm gặp bất lợi khi tiền đạo Bruno Pereira de Albuquerque chấn thương ngay đầu trận và phải nhường chỗ cho Phan Xuân Đại. Tuy nhiên, đội khách vẫn tạo được những cơ hội đáng kể trước khung thành Trần Trung Kiên.

Phút 18, Luiz Guilherme Vieira da Silva nhận đường chọc khe của Onoja Joseph rồi thoát xuống dứt điểm tung lưới chủ nhà từ góc hẹp. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì Onoja phạm lỗi trong tình huống tranh chấp trước đó.

Hoàng Anh Gia Lai cũng có cơ hội từ pha đánh đầu cận thành của Nguyễn Minh Tâm, nhưng trọng tài xác định cầu thủ chủ nhà việt vị trước đó. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Bước ngoặt đến ở phút 57 khi Jairo bật cao đánh đầu từ quả phạt góc bên cánh phải, mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Trung vệ người Brazil ghi bàn ngay trong ngày gặp lại đội bóng cũ anh từng gắn bó 3 mùa giải.

Bị dẫn bàn, Hoàng Anh Gia Lai tìm cách đẩy cao đội hình nhưng không tận dụng được cơ hội. Trong khi đó, thủ thành Trung Kiên phải liên tục băng ra cản phá những pha thoát xuống nguy hiểm của Guilherme và Karim Trần Phi Long.

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, Guilherme vượt qua hậu vệ chủ nhà rồi chuyền cho Abdel-Amine Trần Đức Vinh. Cầu thủ Việt kiều Pháp khống chế bóng chưa tốt nhưng vẫn kịp dứt điểm, ấn định chiến thắng 2-0 cho Sông Lam Nghệ An.

Thất bại khiến Hoàng Anh Gia Lai thua 4 trong 5 trận đầu mùa, mới có 3 điểm và tạm đứng áp chót. Đội bóng phố núi ghi 7 bàn nhưng nhận tới 13 bàn thua. Còn đội bóng xứ Nghệ tạm dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận, hơn Ninh Bình và CLB Công an Hà Nội một điểm. Công an Hà Nội đã thi đấu vòng 5, còn Ninh Bình sẽ tiếp Công an TP.HCM ngày 25/10. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sẽ giữ ngôi đầu nếu Ninh Bình thua hoặc hòa, bởi họ có hiệu số tốt hơn (+6 so với +5). Nếu Ninh Bình thắng, đội bóng xứ Nghệ sẽ đứng thứ hai.

Với Sông Lam Nghệ An, chiến thắng tại Pleiku còn đánh dấu lần trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng V.League sau 4 năm 3 tháng. Ngày 23/7/2022, đội từng thắng Hải Phòng 3-0 trên sân Vinh ở vòng 9 để tạm dẫn đầu V.League. Vị trí này chỉ được giữ trong một ngày, trước khi CLB Hà Nội thắng Hà Tĩnh 2-1 để vượt lên.