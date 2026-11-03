SLNA bồi thường gấp đôi cho người hâm mộ lỡ trận đấu với Công an Hà Nội

Sân Vinh chứng kiến sự "bùng nổ" lượng khán giả đến sân ở vòng 6.

Đồng thời với lời xin lỗi, CLB xứ Nghệ bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự đồng hành của đông đảo cổ động viên và công bố phương án bù đắp.

Theo đó, những người hâm mộ thuộc diện bị ảnh hưởng được đề nghị giữ lại vé trận SLNA - CAHN để đổi lấy một vé xem trận đấu tiếp theo trên sân nhà giữa SLNA và Ninh Bình, thuộc vòng 9 V.League 2026/27, dự kiến diễn ra ngày 27-11-2026; tặng thêm một vé ở khán đài tương đương cho mỗi khán giả thuộc diện được hỗ trợ.

Như vậy, với mỗi tấm vé của trận SLNA - CAHN được chấp nhận đổi, người hâm mộ sẽ nhận tổng cộng hai vé theo phương án mà đội bóng xứ Nghệ công bố.