Hơn 19 năm kể từ chiến thắng đầu tiên tại Champions League, Slavia Prague vẫn chưa được hưởng niềm vui trọn vẹn lần thứ 2.

Thất bại trước Villarreal khiến đại diện CH Czech trở thành đội bóng sở hữu chuỗi trận không thắng (không tính vòng loại) dài nhất lịch sử giải đấu.

Với 24 trận liên tiếp chỉ hòa (8) và thua (16), Slavia Prague vượt qua kỷ lục buồn tồn tại suốt 13 năm của Steaua Bucharest (Romania), đội bóng từng trải qua 23 trận không thắng trong giai đoạn 2006-2013.

Trớ trêu thay, Steaua Bucharest cũng chính là bại tướng duy nhất của Slavia Prague tại Champions League.

Đánh bại đại diện Romania 2-1 ngay trong trận ra mắt giải đấu hồi tháng 9/2007, cũng là lần duy nhất đội bóng thủ đô Prague được hưởng niềm vui chiến thắng.

Tiền đạo Tajon Buchanan ăn mừng bàn thắng trong trận Villarreal đánh bại Slavia Prague 1-0 ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Cơ hội để Slavia Prague giải cơn khát chiến thắng tưởng chừng đã đến khi đối thủ của họ vừa nhận thảm bại 0-6 trước PSG, đồng thời trải qua 7 trận thua liên tiếp trên sân khách tại Champions League, dài nhất đối với một đội bóng Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trong một ngày VAR liên tục mang đến những quyết định có lợi cho ‘Tàu ngầm vàng’, đội chủ sân Fortuna Arena lại phải nếm trái đắng.

Ngoài bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị trong hiệp 1, Slavia Prague còn bỏ lỡ cơ hội chơi hơn người khi trọng tài Rade Obrenovic thu hồi thẻ đỏ dành cho trung vệ Renato Veiga sau khi xem lại tình huống qua VAR.

Không tận dụng được lợi thế sân nhà, Slavia Prague phải trả giá ở phút 62. Từ pha làm tường của tiền đạo Ayoze Perez, Tajon Buchanan tung cú sút chìm vào góc xa, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Hy vọng giành lại 1 điểm của đội chủ nhà cũng tan biến khi quả phạt đền được trọng tài Obrenovic chỉ định ở phút 80 bị hủy bỏ. VAR xác định bóng đã đi hết đường biên ngang từ quả đá phạt góc trước khi tiền vệ Pape Gueye phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Trong khi Slavia Prague tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng tại đấu trường châu lục, Villarreal có chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại Champions League kể từ lần đánh bại Juventus 3-0 hồi tháng 3/2022.

Với 6 điểm sau 5 lượt trận, ‘Tàu ngầm vàng’ thắp lại hy vọng giành vé dự vòng play-off, trong khi Slavia Prague mới có vỏn vẹn 1 điểm và đứng trước nguy cơ sớm bị loại khỏi Champions League.

Theo lịch, thầy trò HLV Inigo Perez sẽ làm khách trên sân Celta Vigo ở vòng 14 La Liga lúc 0h30 ngày 30/11 (giờ Hà Nội).