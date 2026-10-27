Skydance triển khai nghỉ việc tự nguyện, bỏ chế độ làm việc từ xa

Theo tờ The Washington Post và New York Post, thông tin được công bố trong thư nội bộ do hai đồng tổng giám đốc David Ellison và Ynon Kreiz ký ngày 26/10. Chương trình nghỉ việc tự nguyện (VBO) cho phép những nhân viên đủ điều kiện lựa chọn rời công ty để nhận khoản trợ cấp một lần. Các điều khoản cụ thể, số lượng nhân viên thuộc diện tham gia và thời hạn áp dụng sẽ được thông báo riêng.

Trong thư, ban lãnh đạo thừa nhận những thay đổi sau sáp nhập có thể khiến một số nhân viên không còn muốn tiếp tục làm việc tại tập đoàn, đồng thời khẳng định tôn trọng lựa chọn của họ. Tập đoàn chưa công bố quy mô cắt giảm nhân sự dự kiến thông qua chương trình mới.

Quyết định được đưa ra sau khi Skydance hoàn tất thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery ngày 6/10, đưa các thương hiệu như HBO, CNN và Warner Bros. vào cùng hệ thống với Paramount, CBS và Paramount+. Sau thương vụ, tập đoàn mở rộng đáng kể quy mô hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, đồng thời đối mặt với áp lực hợp nhất hệ thống và giảm chi phí.

Ông Ellison cam kết tiết kiệm ít nhất 6 tỷ USD mỗi năm trong vòng 3 năm, chủ yếu thông qua hợp nhất hạ tầng công nghệ và cắt giảm nhân sự. Theo số liệu được công bố tính đến ngày 30/6, tập đoàn sau khi mở rộng có khoản nợ khoảng 82,5 tỷ USD và lượng tiền mặt khoảng 7,9 tỷ USD. Tập đoàn đặt mục tiêu giảm nợ trước cuối năm 2029 và tạo ra hơn 10 tỷ USD dòng tiền hằng năm vào năm 2030.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình tái cơ cấu của Skydance và Paramount. Sau khi sáp nhập Skydance với Paramount vào tháng 8/2025, ban lãnh đạo ban đầu đặt mục tiêu tiết kiệm 2 tỷ USD mỗi năm, sau đó nâng lên ít nhất 3 tỷ USD. Tháng 10/2025, Paramount Skydance thông báo kế hoạch cho khoảng 1.000 nhân viên nghỉ việc; khoảng 600 nhân viên khác đã chấp nhận chương trình nghỉ việc tự nguyện có trợ cấp. Đến tháng 2/2026 tập đoàn cho biết dự kiến đạt mức tiết kiệm chi phí thường niên hơn 2,5 tỷ USD trước cuối năm.

Song song với chương trình nghỉ việc, Skydance sẽ mở rộng quy định làm việc tại văn phòng 5 ngày mỗi tuần trên toàn hệ thống. Trước đó, chính sách này đã được áp dụng tại Paramount nhưng chưa phổ biến ở tất cả các bộ phận. Ban lãnh đạo cho biết quy định mới sẽ được triển khai theo từng giai đoạn tại các địa điểm khác nhau, với thông báo trước cho nhân viên.

Trong thư nội bộ, ông Ellison và ông Kreiz nhấn mạnh việc cộng tác trực tiếp là yếu tố quan trọng đối với văn hóa doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh, đặc biệt trong ngành công nghiệp sáng tạo, nơi các ý tưởng được phát triển thông qua trao đổi và làm việc nhóm. Hai lãnh đạo cũng thừa nhận việc trở lại văn phòng toàn thời gian có thể gây xáo trộn đối với những nhân viên đã quen với mô hình làm việc từ xa hoặc kết hợp.

Theo Semafor, tỷ phú Elon Musk gần đây đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào Skydance. Khoản đầu tư diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đang tìm cách củng cố nguồn lực tài chính để triển khai kế hoạch hợp nhất và tái cơ cấu sau thương vụ mua lại.

Các biện pháp mới cho thấy Skydance đang ưu tiên giảm chi phí, hợp nhất hoạt động và tăng cường kiểm soát tổ chức sau khi mở rộng quy mô. Tuy nhiên, hiệu quả tài chính của kế hoạch sẽ phụ thuộc vào khả năng hiện thực hóa các khoản tiết kiệm dự kiến, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất nội dung và sức cạnh tranh của các thương hiệu truyền thông chủ chốt.