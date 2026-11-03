Skoda tăng lợi nhuận 7,4%, trái chiều kết quả của Volkswagen

Mẫu xe SUV Kodiaq của Skoda. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Hãng xe Skoda Auto của Cộng hòa Czech (Séc) đạt lợi nhuận hoạt động 1,92 tỷ euro (khoảng 46,8 tỷ korun) trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu của Skoda Auto trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026 tăng 3,5%, lên 23,13 tỷ euro.

Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, Skoda bán được 899.000 xe trên toàn cầu, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Các mẫu xe điện Elroq và Enyaq, cùng mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) Kodiaq, ghi nhận doanh số tăng. Hãng cũng giới thiệu hai mẫu xe điện mới là Epiq và Peaq.

Bên cạnh doanh số tích cực, Skoda còn được hưởng lợi từ chương trình tối ưu hóa chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong khi đó, tập đoàn Volkswagen ghi nhận lợi nhuận hoạt động chỉ đạt 0,1 tỷ euro (khoảng 2,43 tỷ korun) trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, giảm 98,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trái chiều giữa Volkswagen và Skoda phản ánh sự khác biệt về hiệu quả kinh doanh của hai hãng trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí gia tăng và quá trình chuyển đổi sang xe điện tiếp tục định hình thị trường.