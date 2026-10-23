Skoda Kushaq giảm giá kỷ lục chỉ còn hơn 400 triệu đồng

Cụ thể, một đại lý Skoda tại TP.HCM cho biết, người tiêu dùng mua phiên bản Kushaq Ambition hiện chỉ phải thanh toán mức giá 524 triệu đồng, thấp hơn 75 triệu đồng so với giá bán lẻ niêm yết. Trong khi đó, phiên bản Kushaq Style có giá ưu đãi 569 triệu đồng, rẻ hơn giá niêm yết 80 triệu đồng.

Một đại lý khác cũng tại khu vực TP.HCM thậm chí chào bán mẫu xe Skoda Kushaq với chính sách ưu đãi lên đến 130 triệu đồng. Gói ưu đãi có thể bao gồm giảm giá trực tiếp, bảo hiểm vật chất, bảo hành và hỗ trợ lãi suất trả góp. Với chính sách này, số tiền thực tế người tiêu dùng cần chi trả khi mua mẫu xe gầm cao cỡ B đến từ Cộng hòa Séc chỉ còn khoảng từ khoảng 470 triệu đồng.

Đại lý chào bán Skoda Kushaq với giá trị ưu đãi đến 130 triệu đồng - Ảnh chụp màn hình

Thậm chí, tư vấn bán hàng của một đại lý ở khu vực Hà Nội cho biết Skoda Kushaq đang được xả kho xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025) với giá bán lẻ ưu đãi chỉ nhỉnh hơn 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, để có thể hưởng mức giá ưu đãi này, người tiêu dùng có thể phải đáp ứng thêm một số tiêu chí.

Chẳng hạn, ngoài khoản giảm giá quy đổi từ mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, nhà phân phối áp dụng thêm quà tặng 20 triệu đồng cho khách hàng là nhân viên nhà nước, gói bảo dưỡng miễn phí trị giá 25 triệu đồng, gói quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu kèm thêm một số loại phụ kiện.

Một đại lý tại Hà Nội chào bán Skoda Kushaq với giá ưu đãi chỉ từ hơn 400 triệu đồng - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, các mức giá ưu đãi nêu trên được hệ thống đại lý chính hãng áp dụng tùy thuộc vào điều kiện và số lượng xe của từng đại lý, sau khi cộng vào chính sách kích cầu từ Skoda Việt Nam.

Đầu tháng 10/2026, Skoda Việt Nam đã thông báo đợt ưu đãi với mức giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ cho mẫu xe Kushaq. Theo đó, người tiêu dùng mua phiên bản Kushaq Ambition sẽ được giảm giá khoảng 60 - 72 triệu đồng, phiên bản Kushaq Style giảm 65 – 78 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua trả góp sẽ được hỗ trợ vay 80 - 90% giá trị xe với mức lãi suất chỉ từ 4,5% - 6%/năm.

Phiên bản Skoda Kushaq Style - Ảnh: Đại lý

Với các mức giá ưu đãi chỉ còn từ hơn 400 triệu đồng, Skoda Kushaq hiện đang rẻ hơn đáng kể so với loạt đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc gầm cao cỡ B đến từ Trung Quốc.

Đơn cử, mẫu xe Geely Coolray hiện đang có giá bán lẻ từ 499 - 599 triệu đồng, Omoda C5 giá từ 539 - 749 triệu đồng, Jaecoo J5 giá từ 599 - 749 triệu đồng hay BYD Atto2 giá 669 triệu đồng.

Skoda Kushaq chính thức ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu tiên vào cuối tháng 6/2025 với hai phiên bản cùng mức giá bán lẻ đề xuất 599 - 649 triệu đồng.

Thiết kế khoang lái Skoda Kushaq - Ảnh: Đại lý

Mẫu xe gầm cao cỡ B đến từ Cộng hòa Séc trang bị các tiện nghi đáng chú ý như màn hình cảm ứng kích thước 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây (bản Style), dàn âm thanh 6 loa cộng 1 loa bass, sạc điện thoại không dây, gương chống chói tự động, đèn viền nội thất, điều hoà tự động tích hợp chức năng lọc không khí, cửa sổ trời và tay nắm mở cửa rảnh tay.

Skoda Kushaq sử dụng động cơ 1.0L TSI Turbo và hộp số tự động 6 cấp, công suất cực đại 115 mã lực và mo-men xoắn cực đại 178 Nm.

Tính năng an toàn đáng chú ý có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS trên cả 2 phiên bản, bao gồm: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm sớm và hỗ trợ phanh khẩn cấp…