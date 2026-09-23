Skoda giao hơn 555.000 xe trong nửa đầu năm 2026

Skoda Auto giao 555.700 xe tới khách hàng trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Tại châu Âu, thương hiệu tiếp tục đứng thứ hai về lượng xe bán ra.

Trong nửa đầu năm 2026, Skoda ghi nhận mức tăng trưởng ở cả lượng xe giao và các chỉ tiêu tài chính. Doanh thu đạt 16,015 tỷ euro, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 1,366 tỷ euro, cũng tăng 6,3%. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giữ ở mức 8,5%.

Dòng tiền thuần đạt 1,66 tỷ euro, tăng 14,3%, còn đầu tư tăng 5,4%, lên 825 triệu euro. Sản lượng sản xuất đạt 609.300 xe, tăng 6,4%, trong khi doanh số bán hàng đạt 629.400 xe, tăng 8,2%.

Giao hơn 555.000 xe trên toàn cầu

Từ tháng 1 đến tháng 6, Skoda giao tổng cộng 555.700 xe trên toàn cầu, tăng từ mức 509.400 xe cùng kỳ năm 2025. Tại châu Âu (EU27+4), thương hiệu duy trì vị trí thứ hai sau quý I.

Đức tiếp tục là thị trường lớn nhất của Skoda với 120.400 xe được giao, tăng 19,6%. Các thị trường lớn khác cũng ghi nhận tăng trưởng, gồm Cộng hòa Séc với 48.900 xe, tăng 6,9%; Anh đạt 46.600 xe, tăng 6,6%; Ấn Độ đạt 35.700 xe, tăng 7,4%; Ba Lan đạt 34.500 xe, tăng 14,2%.

Xét theo khu vực, Tây Âu đạt 329.600 xe, tăng 12,4%; Trung Âu đạt 110.700 xe, tăng 9%; Đông Âu đạt 28.000 xe, tăng 11,4%. Riêng Ấn Độ đạt 35.700 xe, trong khi nhóm các thị trường khác đạt 51.000 xe.

Xe điện tăng gần 50%

Xe điện là một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của Skoda trong nửa đầu năm. Tổng lượng xe điện hóa, gồm xe thuần điện (BEV) và hybrid sạc điện (PHEV), đạt 132.300 chiếc trên toàn cầu.

Trong đó, lượng Elroq và Enyaq giao tới khách hàng đạt 108.200 xe, tăng 48,3%. Xe hybrid sạc điện đạt 24.100 chiếc, tăng 11,8%. Tại châu Âu, xe điện hóa chiếm 27,7% tổng lượng xe giao của Skoda, tương đương hơn một phần tư số xe được bàn giao.

Elroq đạt 59.900 xe giao trên toàn cầu, tăng 74,8% so với cùng kỳ năm trước. Mẫu xe này đứng thứ ba trong nhóm xe điện bán chạy tại châu Âu. Enyaq đạt 48.300 xe, tăng 24,7%, đứng thứ tư trong nhóm xe BEV bán chạy tại châu Âu.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong và các mẫu xe khác, Octavia tiếp tục dẫn đầu danh mục với 96.500 xe, giảm 1%. Kodiaq đạt 74.600 xe, tăng 15,2%; Kamiq đạt 65.400 xe, tăng 1,9%; Fabia đạt 61.900 xe, tăng 2,5%.

Danh mục xe điện được mở rộng

Trong nửa đầu năm, Skoda bổ sung hai mẫu xe thuần điện Epiq và Peaq. Việc này giúp danh mục sản phẩm điện hóa của thương hiệu tăng gấp đôi. Hai mẫu xe ghi nhận hơn 30.000 đơn đặt hàng.

Sau khi Epiq xuất hiện trên thị trường vào tháng 5, hoạt động sản xuất hàng loạt được triển khai tại nhà máy Volkswagen Navarra ở Pamplona, Tây Ban Nha. Trong khi đó, việc chuyển một phần sản lượng Octavia Combi sang nhà máy Kvasiny giúp giải phóng công suất tại Mladá Boleslav để sản xuất Peaq.

Tính đến nửa đầu năm 2026, Skoda Auto cung cấp 14 mẫu xe trên toàn cầu. Bên cạnh châu Âu, Ấn Độ tiếp tục là thị trường quan trọng khi lượng xe giao đạt 35.700 chiếc, tăng 7,4%. Tại Bắc Phi, Morocco giao 3.300 xe, tăng 7,8%; Ai Cập đạt 3.300 xe, tăng 62%; còn Tunisia đạt 900 xe, tăng 23,6%.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng đồng thời ở lượng xe giao, doanh thu và lợi nhuận hoạt động của Skoda. Trong đó, tốc độ tăng của nhóm xe thuần điện cao hơn đáng kể so với mức tăng tổng lượng xe giao toàn cầu.