SK muốn mở rộng cuộc chơi AI, vượt ra ngoài lĩnh vực chip bán dẫn

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won phát biểu tại Hội nghị CEO năm 2026 dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp thành viên, tại Viện Nghiên cứu SKMS ở thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: SUPEX Council.

Chiến lược này nhằm kết nối các lĩnh vực kinh doanh truyền thống với phát triển mô hình và dịch vụ AI, qua đó hình thành một hệ sinh thái liên kết, tạo động lực tăng trưởng mới cho tập đoàn trong nền kinh tế AI.

TÁI ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ AI

Tập đoàn SK của Hàn Quốc đang thúc đẩy một bước chuyển chiến lược đáng chú ý: không chỉ tham gia vào chuỗi cung ứng phần cứng phục vụ AI mà còn muốn mở rộng sang những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, bao gồm phát triển mô hình và cung cấp dịch vụ AI.

Chủ tịch SK Group Chey Tae-won đã đưa ra định hướng này tại Hội nghị CEO năm 2026, diễn ra từ ngày 12 - 14/11 tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Tại đây, ông kêu gọi lãnh đạo các công ty thành viên thoát khỏi những khuôn khổ kinh doanh truyền thống, tái định nghĩa doanh nghiệp của mình thành những công ty AI và chủ động tìm kiếm vai trò mới trong hệ sinh thái công nghệ đang hình thành.

Chúng ta phải thoát khỏi khuôn khổ kinh doanh hiện tại và tái định nghĩa mình là những công ty AI.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won

Thông điệp này cho thấy SK không muốn giới hạn vị thế trong vai trò nhà cung cấp chip nhớ, thiết bị và hạ tầng phục vụ các hệ thống AI. Thay vào đó, tập đoàn hướng tới tham gia sâu hơn vào toàn bộ chuỗi giá trị, từ năng lực tính toán, sản xuất bán dẫn, cung ứng năng lượng đến phát triển các mô hình và dịch vụ ứng dụng AI.

Một trong những khái niệm được ông Chey nhấn mạnh tại hội nghị là “AI flywheel”, có thể hiểu là mô hình bánh đà AI, trong đó các hoạt động kinh doanh hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, tạo thành một chu trình tăng trưởng liên tục.

Theo cách tiếp cận này, năng lực sản xuất chip AI sẽ hỗ trợ phát triển các nhà máy AI (AI factory). Sự mở rộng của các nhà máy này kéo theo nhu cầu lớn hơn về điện năng, năng lượng và dịch vụ AI. Ngược lại, nguồn cung năng lượng có tính cạnh tranh cùng với khả năng mở rộng thị trường dịch vụ sẽ tạo thêm động lực đầu tư vào hạ tầng AI và các dòng chip bán dẫn tiên tiến.

Đây là cách SK tìm cách kết nối những lĩnh vực vốn được phát triển tương đối độc lập thành một hệ sinh thái có tính bổ trợ. Thay vì chỉ tối ưu hiệu quả trong từng mảng kinh doanh, tập đoàn muốn tạo ra giá trị từ sự liên kết giữa các mảng, qua đó khai thác tốt hơn những cơ hội do làn sóng AI mang lại.

Một trọng tâm khác trong định hướng của SK là xây dựng vị thế trong “nền kinh tế token” (token economy), nơi năng lực tính toán và các dịch vụ AI được trao đổi, khai thác như những nguồn lực kinh tế.

Khái niệm này phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận giá trị của AI. Nếu trước đây, lợi thế cạnh tranh chủ yếu tập trung vào khả năng sở hữu phần cứng, trung tâm dữ liệu hay năng lực xử lý, thì trong nền kinh tế AI, khả năng cung cấp và khai thác các nguồn lực tính toán, mô hình và dịch vụ cũng ngày càng trở thành yếu tố tạo doanh thu.

Với SK, điều đó đồng nghĩa các công ty thành viên không thể chỉ dựa vào lợi thế hiện có trong lĩnh vực bán dẫn, viễn thông hay năng lượng. Mỗi doanh nghiệp cần tìm ra cách thức chuyển hóa năng lực chuyên môn, dữ liệu và tài sản hiện hữu thành những sản phẩm, dịch vụ có thể tham gia vào hệ sinh thái AI.

Đây cũng là lý do ông Chey yêu cầu các công ty thành viên tìm kiếm những vai trò mới vượt ra ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống, đồng thời kết nối hoạt động của mình với các dịch vụ AI và nền kinh tế token.

Tuy nhiên, Chủ tịch SK cũng thừa nhận rằng không một doanh nghiệp nào có thể tự mình phát triển toàn bộ năng lực cần thiết trong kỷ nguyên AI.

“Trong kỷ nguyên AI, chúng ta không thể tự mình làm tất cả”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác cởi mở với các đối tác toàn cầu nhằm củng cố năng lực và đẩy nhanh quá trình triển khai chiến lược.

KẾT NỐI CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH BẰNG AI

Chiến lược AI của SK không chỉ dừng ở định hướng cấp tập đoàn mà đang được triển khai tại các doanh nghiệp thành viên, với những ứng dụng cụ thể trong sản xuất, vận hành và cung cấp dịch vụ.

SK hynix, một trong những doanh nghiệp chủ lực của tập đoàn trong lĩnh vực bán dẫn, đang nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua việc phát triển các nhà máy thông minh (smart fab), kết hợp AI với công nghệ bản sao số (digital twin). Việc tích hợp các công nghệ này giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng giám sát, phân tích và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Trong khi đó, SK Innovation đã cải thiện tỷ lệ thu hồi sản phẩm tại tổ hợp công nghiệp Ulsan thông qua việc sử dụng “bản đồ quy trình” (process map), kết nối dữ liệu từ thiết bị với dữ liệu vận hành. Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp khai thác thông tin vận hành một cách có hệ thống hơn, hỗ trợ cải thiện hiệu suất hoạt động.

Ở lĩnh vực viễn thông, SK Telecom đang ứng dụng AI để tự động hóa mạng lưới và dịch vụ, qua đó nâng cao năng suất và cải thiện trải nghiệm khách hàng. SK Gas cũng sử dụng AI để phân tích diễn biến thị trường, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và chuyển hóa kiến thức vận hành thành những tài sản có thể tái sử dụng.

Những ví dụ này cho thấy AI đang được SK tiếp cận không đơn thuần như một công nghệ bổ sung, mà là công cụ thay đổi cách thức tổ chức và vận hành doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý là các ứng dụng AI được triển khai trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất chip, công nghiệp năng lượng đến viễn thông và kinh doanh khí đốt. Điều này phù hợp với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái AI có khả năng tận dụng dữ liệu, chuyên môn và hạ tầng sẵn có của toàn tập đoàn.

Nếu được kết nối hiệu quả, những ứng dụng riêng lẻ có thể tạo ra giá trị lớn hơn thông qua việc chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm vận hành và năng lực công nghệ giữa các công ty thành viên. Đây cũng là cơ sở để SK phát triển các dịch vụ mới, thay vì chỉ tập trung cải thiện hiệu quả của từng hoạt động kinh doanh hiện hữu.

Tuy nhiên, để hình thành một hệ sinh thái AI thực sự, việc đầu tư vào công nghệ và hạ tầng cần đi cùng khả năng phối hợp giữa các đơn vị. Bởi vậy, yêu cầu của ông Chey về việc mỗi công ty thành viên phải tìm kiếm vai trò mới và chủ động kết nối với các doanh nghiệp khác có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi này.

TÁI CƠ CẤU DANH MỤC, DÀNH NGUỒN LỰC CHO AI

Song song với việc mở rộng hoạt động AI, SK cũng tiếp tục triển khai chương trình tái cơ cấu danh mục kinh doanh (portfolio rebalancing), tập trung xử lý những hoạt động kém hiệu quả và củng cố các lĩnh vực cốt lõi.

Đây là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi, bởi tham vọng mở rộng sang AI đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi các doanh nghiệp vẫn phải duy trì sự ổn định tài chính và hiệu quả hoạt động hiện tại.

Tại hội nghị, các lãnh đạo SK nhất trí tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đồng thời xây dựng cơ chế phân bổ vốn dựa trên khả năng tạo dòng tiền của từng doanh nghiệp. Mục tiêu là cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm nền tảng tài chính và nhu cầu đầu tư cho những lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Cách tiếp cận này cho thấy SK muốn gắn quá trình chuyển đổi AI với kỷ luật tài chính, thay vì chạy theo xu hướng công nghệ bằng cách mở rộng đầu tư thiếu chọn lọc. Việc tập trung nguồn lực vào những hoạt động có khả năng tạo dòng tiền cũng giúp tập đoàn duy trì dư địa đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ mới.

Tập đoàn đồng thời đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi AI bằng cách kết hợp chuyên môn của đội ngũ nhân viên với dữ liệu, qua đó vừa tạo ra nguồn thu mới, vừa thay đổi phương thức làm việc. Nói cách khác, AI không chỉ được kỳ vọng tạo ra các dòng sản phẩm và dịch vụ mới mà còn phải góp phần nâng cao hiệu quả của chính bộ máy doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý khác tại hội nghị là cách thức trao đổi giữa các lãnh đạo. Thay vì chỉ trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị mình, các CEO được khuyến khích thảo luận về lĩnh vực kinh doanh của những công ty thành viên khác, chia sẻ ý tưởng và nhận diện cơ hội hợp tác.

Cách tổ chức này phù hợp với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh liên kết, trong đó các công ty không chỉ hoạt động như những đơn vị độc lập mà còn trở thành những mắt xích bổ trợ lẫn nhau.

Nhìn tổng thể, định hướng mới của SK phản ánh sự thay đổi trong chiến lược cạnh tranh của các tập đoàn công nghệ lớn: lợi thế không còn chỉ nằm ở việc sở hữu một công nghệ hay sản phẩm chủ lực, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối nhiều nguồn lực để hình thành hệ sinh thái tạo giá trị.

Với SK, chip bán dẫn, hạ tầng và năng lượng vẫn là những nền tảng quan trọng, nhưng tham vọng dài hạn là tiến xa hơn, tham gia vào các mô hình kinh doanh và dịch vụ AI. Thành công của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa những lợi thế hiện có thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị thương mại, đồng thời duy trì sự phối hợp hiệu quả giữa các công ty thành viên và đối tác toàn cầu.