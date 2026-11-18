Các doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Ngoài 5 doanh nghiệp kể trên, đối tượng thanh tra còn có một số đơn vị khác có liên quan.

Theo phụ lục danh sách các cuộc thanh tra dự phòng năm 2027, Thanh tra Chính phủ giao cho Cục IX thực hiện cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp nêu trên.

Nội dung thanh tra được xác định là thanh tra việc chấp hành pháp luật về Phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp (trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và trang sức, mỹ nghệ)".

Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026. Cuộc thanh tra có thời hạn dự kiến 45 ngày và được bố trí triển khai trong quý IV năm 2027.

Cơ sở kinh doanh vàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: V.T.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Thanh tra Chính phủ công khai Kết luận thanh tra số 243/KL-TTCP ngày 13/5/2026 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan.

Theo kết luận, tại SJC, cơ quan thanh tra xác định doanh nghiệp vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng.

SJC cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế giá trị gia tăng, dẫn đến kê khai thiếu thuế.

Tại PNJ và DOJI, Thanh tra Chính phủ cũng xác định việc kê khai không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào, dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an thông tin liên quan việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại của 6 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có SJC, PNJ và DOJI, với tổng số tiền tạm tính gần 94 tỷ đồng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác cũng vào danh sách thanh tra dự phòng

Ngoài nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng, kế hoạch thanh tra dự phòng năm 2027 còn có một số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý tài sản, thương mại điện tử và quảng cáo trên mạng.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ giao Cục IV thanh tra Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Nội dung thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; mua, quản lý và xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm tại VAMC. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Cục IX được giao thanh tra chủ sở hữu các website, sàn thương mại điện tử như Tiki.vn, Chotot.com, Vatgia.com, Enbac.com, Shopee.vn, Lazada.vn cùng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung thanh tra là việc tuân thủ pháp luật về hoạt động thương mại điện tử đối với các chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026.

Đối với lĩnh vực quảng cáo trên mạng, Cục XI được giao thanh tra Công ty TNHH Google Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông WPP (WPP Media/GroupM), Công ty Cổ phần Clever Group (CleverAds), Công ty Cổ phần PMAX, Công ty Cổ phần Novaon Digital, Công ty Cổ phần VCCorp, Công ty TNHH Dentsu Việt Nam, Công ty Cổ phần Adtima và Công ty TNHH Sáng tạo và Dịch vụ Quảng cáo Wavemaker.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo trên mạng, trọng tâm là hoạt động cung cấp, kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2026 đến thời điểm thanh tra.