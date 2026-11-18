Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) thực hiện cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại một số doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Danh sách đối tượng thanh tra gồm Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu và một số đơn vị khác có liên quan.

SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu vào danh sách thanh tra dự phòng năm 2027.

Đáng chú ý, nội dung thanh tra được xác định đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý, không bao gồm hoạt động kinh doanh vàng miếng và trang sức, mỹ nghệ.

Theo kế hoạch, cuộc thanh tra có thời hạn 45 ngày, thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026, dự kiến triển khai trong quý 4/2027.

Đây là một trong 49 cuộc thanh tra dự phòng được Thanh tra Chính phủ đưa vào kế hoạch năm 2027. Toàn bộ kế hoạch gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Theo Thanh tra Chính phủ, đối với các cuộc thanh tra dự phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm nắm tình hình, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin, tài liệu để xác định sự cần thiết tiến hành thanh tra.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định, đơn vị chủ trì sẽ đề xuất triển khai. Nếu chưa đủ căn cứ hoặc chưa cần thiết tiến hành thanh tra, các đơn vị có thể xem xét biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoạt động thanh tra phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật; có trọng tâm, trọng điểm, chính xác, khách quan và không gây cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.