Lợi nhuận tăng đột biến nhờ chuyển nhượng bất động sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty Cổ phần SJ Group (mã chứng khoán: SJS) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.785 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ đạt 26,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 1.286,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 7 tỷ đồng của cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 72,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận trước thuế của SJ Group đạt 1.265,4 tỷ đồng, trong khi quý III/2025 chỉ đạt 3,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.012,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.012 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này cao hơn đáng kể so với 3,1 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của SJ Group đạt 2.542,9 tỷ đồng, tăng 586% so với cùng kỳ năm 2025.

Tình hình làm ăn quý III của SJS.

Lợi nhuận gộp đạt 1.864,7 tỷ đồng, tăng gấp 7,4 lần cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp đạt 73,3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.792 tỷ đồng, tăng gấp 8,1 lần. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.431,7 tỷ đồng, tăng gấp 8,2 lần so với mức 174,6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.431,5 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Riêng trong quý III/2026, doanh thu từ hoạt động này đạt 1.760,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 98,6% tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, giá vốn của hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong quý chỉ ở mức 82 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với doanh thu ghi nhận. Đây là yếu tố đóng góp lớn vào mức lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận cao của SJ Group trong kỳ.

Tồn kho hơn 4.768 tỷ đồng, tập trung tại hai dự án bất động sản

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SJ Group đạt 8.655,8 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng đáng kể, với giá trị 4.768,7 tỷ đồng.

Phần lớn giá trị hàng tồn kho là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản, tập trung chủ yếu ở Khu đô thị mới Nam An Khánh và The Vista Văn La.

Cụ thể, chi phí dở dang tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh đạt 4.000,9 tỷ đồng, giảm so với mức 4.187,3 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong khi đó, dự án The Vista Văn La ghi nhận giá trị 708,4 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2026.

Đối với dự án Nam An Khánh, bên cạnh việc giảm giá trị hàng tồn kho, một số khoản mục liên quan đến hoạt động bán hàng cũng có sự thay đổi đáng chú ý.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn liên quan đến dự án giảm từ 678,7 tỷ đồng đầu năm xuống còn 13,4 tỷ đồng vào cuối quý III/2026. Ngược lại, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 175,2 tỷ đồng lên 327,8 tỷ đồng.

Tại dự án The Vista Văn La, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang được ghi nhận trong hàng tồn kho ngắn hạn với giá trị 708,4 tỷ đồng. Đầu năm 2026, dự án có 598,8 tỷ đồng chi phí dở dang dài hạn. Ngoài ra, SJ Group phát sinh 141,6 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang đối với cấu phần thương mại cho thuê của dự án.

Một điểm đáng chú ý khác là khoản tiền ký quỹ 391 tỷ đồng tại ngân hàng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đây là tiền ký quỹ của khách hàng nhằm ghi nhận và bảo đảm nguyện vọng đăng ký mua sản phẩm tại dự án The Vista Văn La. Khoản tiền này hiện do ngân hàng quản lý và phong tỏa.

Dư nợ vay tài chính giảm hơn 1.000 tỷ đồng

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, cơ cấu nguồn vốn của SJ Group cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 3.784,7 tỷ đồng, giảm so với 4.423,4 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đáng chú ý, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn còn 1.482,2 tỷ đồng, giảm hơn 1.009 tỷ đồng so với mức 2.491,7 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 562,5 tỷ đồng, giảm so với 650,2 tỷ đồng đầu năm. Toàn bộ khoản vay ngắn hạn tại thời điểm cuối quý III là các khoản vay ngân hàng dài hạn đến hạn trả.

Ở chiều ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn còn 919,7 tỷ đồng, giảm khoảng 50% so với mức 1.841,5 tỷ đồng đầu năm.

Trong cơ cấu nợ dài hạn, dư nợ vay ngân hàng đạt 834,6 tỷ đồng, tăng so với 728,5 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong khi đó, khoản vay dài hạn từ các đối tượng khác giảm mạnh từ 1.113 tỷ đồng xuống còn 85,1 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của SJ Group đạt 4.871,1 tỷ đồng, tăng 41,4% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.799 tỷ đồng.

Như vậy, tỷ lệ dư nợ vay tài chính trên vốn chủ sở hữu giảm từ khoảng 72,3% đầu năm xuống còn 30,4% tại ngày 30/9/2026.

Dòng tiền kinh doanh dương 365 tỷ đồng, ưu tiên trả nợ vay

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SJ Group đạt 365,5 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 35,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đạt 2.018,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với 576,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, doanh nghiệp chi 560,7 tỷ đồng thanh toán cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ; chi trả người lao động 52,2 tỷ đồng; trả lãi vay 65,1 tỷ đồng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 51,7 tỷ đồng.

Đối với hoạt động đầu tư, dòng tiền thuần ghi nhận dương 47,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 18,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền thu hồi cho vay và bán lại các công cụ nợ đạt 47,7 tỷ đồng; tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định chỉ khoảng 0,8 tỷ đồng.

Ở hoạt động tài chính, dòng tiền thuần âm 467,6 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 32,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng, SJ Group thu 1.245,3 tỷ đồng từ đi vay và hợp tác kinh doanh, đồng thời chi 1.712,6 tỷ đồng để trả nợ gốc vay và hợp tác kinh doanh.

Chi phí lãi vay thực tế đã thanh toán trong kỳ là 65,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 219 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh nghiệp vốn hóa 213,1 tỷ đồng chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang liên quan đến dự án Nam An Khánh và The Vista Văn La.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của SJ Group âm 55 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 153 tỷ đồng đầu năm xuống còn 98,1 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026.