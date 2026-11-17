Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán huy động 2.000 tỷ đồng đầu tư dự án

Công ty Cổ phần SJ Group thông báo chọn ngày 7/12/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Về phương án chia cổ tức doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 29,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 tương đương việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 297,5 tỷ đồng được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025.

Cùng với việc chia cổ tức SJ Group tiến hành chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:67,23 tức cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được mua thêm 67,23 cổ phiếu mới. Với mức giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu doanh nghiệp dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động này sẽ được giải ngân để đầu tư vào Khu nhà ở Văn La theo đúng kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thời gian để nhà đầu tư đăng ký đặt mua và nộp tiền sẽ kéo dài từ ngày 14/12/2026 đến ngày 4/1/2027. Việc chuyển quyền mua được thực hiện trong khoảng thời gian từ 14/12/2026 đến hết ngày 28/12/2026. Nếu hoàn tất trọn vẹn cả hai đợt phát hành quy mô vốn điều lệ của SJ Group sẽ tăng vọt từ 2.974,7 tỷ đồng lên mức 5.272,2 tỷ đồng.

Tổ chức liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị liên tục bán ra cổ phiếu

Trên thị trường chứng khoán cơ cấu cổ đông của SJ Group cũng vừa ghi nhận sự biến động khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia bán thành công 500.000 cổ phiếu SJS trong phiên giao dịch ngày 11/11/2026.

Giao dịch này khiến lượng cổ phiếu nắm giữ của Chứng khoán Quốc gia giảm từ gần 3,5 triệu đơn vị xuống còn xấp xỉ 3 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng tại SJ Group cũng sụt giảm từ mức 1,17% xuống còn 0,999% vốn điều lệ.

Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này xả hàng cổ phiếu SJS. Trước đó trong phiên giao dịch ngày 27/7/2026 Chứng khoán Quốc gia cũng đã bán ra tới 2 triệu cổ phiếu để kéo giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 1,84% vốn điều lệ xuống còn 1,17%.

Sự việc thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bởi ông Bùi Quang Bách Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SJ Group hiện đồng thời đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị tại Chứng khoán Quốc gia. Theo báo cáo quản trị ông Bách với tư cách cá nhân hiện không trực tiếp sở hữu bất kỳ cổ phiếu SJS nào.