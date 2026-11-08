SJ Group (SJS): Cổ đông tổ chức liên tục thoái vốn trước thềm huy động 2.000 tỷ đồng

Cổ đông tổ chức liên tục giảm tỷ lệ sở hữu tại SJ Group

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia vừa gửi văn bản báo cáo cơ quan quản lý về kế hoạch giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tại Công ty Cổ phần SJ Group. Tổ chức này đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu SJS với mục tiêu cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính.

Phương thức giao dịch được lựa chọn là thỏa thuận, dự kiến diễn ra từ ngày 11/11/2026 đến ngày 10/12/2026. Nếu hoàn tất khối lượng đăng ký, Chứng khoán Quốc Gia sẽ hạ số lượng cổ phiếu nắm giữ tại SJ Group từ gần 3,5 triệu đơn vị xuống còn gần 3 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng giảm từ 1,17% xuống mức 0,999% vốn điều lệ.

Giao dịch này tiếp nối chuỗi giảm tỷ lệ sở hữu của tổ chức trên tại doanh nghiệp. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 27/7/2026, Chứng khoán Quốc Gia cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu SJS. Thương vụ này giúp tổ chức giảm khối lượng nắm giữ từ 5,5 triệu đơn vị xuống còn 3,5 triệu đơn vị, kéo tỷ lệ sở hữu từ 1,84% xuống mức 1,17% vốn như hiện tại.

Mối liên hệ giữa hai pháp nhân được thể hiện qua cơ cấu nhân sự cấp cao. Ông Bùi Quang Bách hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của SJ Group, đồng thời đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị tại Chứng khoán Quốc Gia. Báo cáo quản trị cho thấy ông Bách không trực tiếp sở hữu bất kỳ cổ phiếu SJS nào.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu huy động 2.000 tỷ đồng đầu tư dự án

Diễn biến thoái vốn của cổ đông tổ chức xuất hiện cùng thời điểm SJ Group công bố phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ở đợt chia cổ tức, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 29,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Tổng giá trị đợt phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 297,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ tức sẽ trùng với ngày chốt danh sách quyền mua cổ phiếu chào bán.

Ở đợt chào bán ra công chúng, SJ Group dự kiến phân phối 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 100:67,23, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được mua 67,23 cổ phiếu mới.

Kế hoạch phát hành dự kiến giúp SJ Group thu về 2.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được phân bổ cho công tác thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở Văn La Văn Khê. Nếu hoàn thành trọn vẹn cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp bất động sản này sẽ tăng từ gần 2.975 tỷ đồng lên hơn 5.272 tỷ đồng.