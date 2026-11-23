SJS chốt quyền nhận cổ tức

HĐQT CTCP SJ Group (mã ck: SJS) mới đây thông báo, ngày 7/12 tới sẽ là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, SJ Group sẽ phát hành gần 29,75 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, theo tỷ lệ 100:10. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, nếu có, sẽ bị hủy bỏ. Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Cùng thời điểm, SJ Group dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:67,23, tức cổ đông sở hữu 100 quyền mua được đăng ký mua thêm 67,23 cổ phiếu mới.

Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, HĐQT sẽ chào bán cho các đối tượng khác nhằm đảm bảo phân phối toàn bộ số cổ phần chào bán. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trường hợp hết thời hạn phân phối mà vẫn còn cổ phiếu chưa được chào bán hết, lượng cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng từ ngày 14/12 đến ngày 28/12/2026 và chỉ được chuyển nhượng một lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 14/12/2026 đến ngày 4/1/2027. Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông thực hiện quyền mua là loại tự do chuyển nhượng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SJS đóng cửa phiên 20/11 ở mức 52.000 đồng/cổ phiếu. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, mức giá phát hành mới chỉ tương đương khoảng 19,2% thị giá tại thời điểm trên, tức thấp hơn khoảng 80,8%. Nếu phân phối toàn bộ 200 triệu cổ phiếu, SJ Group dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Lãi 9 tháng tăng trưởng mạnh, vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm

Về bức tranh tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.543 tỷ đồng, tăng 586% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.432 tỷ đồng, tăng 720%. Với kết quả này, SJ Group đã hoàn thành và vượt khoảng 20% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được đề ra cho cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 8.656 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ở mức gần 4.769 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Trong năm 2026, đại hội đồng cổ đông đã giao chỉ tiêu doanh thu 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.195 tỷ đồng. Đối chiếu với kế hoạch này, kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 103% chỉ tiêu doanh thu và chính thức vượt xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.