SJ Group lãi đậm nhờ bàn giao dự án Nam An Khánh

CTCP SJ Group (HOSE: SJS) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh trong quý III/2026 khi doanh thu chuyển nhượng bất động sản đóng góp phần lớn nguồn thu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần trong quý III/2026 đạt 1.785 tỷ đồng, tăng đột biến gấp gần 67 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.012 tỷ đồng, cao gấp 327 lần.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động chuyển nhượng bất động sản mang về 1.760 tỷ đồng, còn mảng dịch vụ đóng góp chỉ24,7 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 1.286 tỷ đồng, so với 7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Động lực chính đến từ hoạt động bàn giao bất động sản tại dự án Nam An Khánh. Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tại dự án này giảm từ 678,7 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn 13,4 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026. Diễn biến này cho thấy phần đáng kể doanh thu trong kỳ đến từ việc ghi nhận các giao dịch đã thu tiền trước đó.

Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, SJ Group chỉ đạt 26,7 tỷ đồng doanh thu thuần và 3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nền so sánh thấp cũng góp phần khiến các chỉ tiêu kinh doanh trong quý III/2026 có sự tăng đột biến.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SJ Group đạt gần 2.543 tỷ đồng, tăng 586% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.432 tỷ đồng, cao gấp hơn 8 lần kết quả cùng kỳ.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch doanh thu cả năm khoảng 3,8% và thực hiện gần 120% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. Đáng chú ý, riêng quý III/2026 đóng góp khoảng 71% lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng, cho thấy kết quả kinh doanh của SJ Group vẫn phụ thuộc đáng kể vào tiến độ bàn giao và thời điểm ghi nhận doanh thu tại các dự án.

Cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, tình hình nguồn vốn của SJ Group cũng có sự thay đổi so với đầu năm. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 8.655 tỷ đồng, tăng khoảng 10%. Trong đó, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn chiếm gần 79% tổng tài sản, phản ánh phần lớn nguồn lực vẫn nằm tại các dự án bất động sản.

SJ Group lãi gấp 327 lần cùng kỳ nhờ bàn giao dự án Nam An Khánh (Ảnh: SJ Group).

Trong giá trị hàng tồn kho, dự án Khu đô thị Nam An Khánh ghi nhận 4.000 tỷ đồng, giảm khoảng 186 tỷ đồng so với đầu năm dù có hoạt động bàn giao trong quý. Dự án Vista Văn La cũng được ghi nhận với giá trị 708 tỷ đồng tại cuối kỳ.

Đối với Vista Văn La, đầu năm dự án được ghi nhận 598 tỷ đồng trong chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn. Đến cuối quý III/2026, giá trị hàng tồn kho đạt 708 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng phần thương mại cho thuê là 142 tỷ đồng.

Vista Văn La cũng là dự án đáng chú ý trong cơ cấu tài sản và các khoản phải trả của SJ Group khi tại cuối quý III/2026, khoản phải trả ngắn hạn khác tăng từ 106 tỷ đồng đầu năm lên 652 tỷ đồng.

Trong đó có 391 tỷ đồng tiền ký quỹ của khách hàng liên quan đến Văn La và 146 tỷ đồng tiền góp vốn của khách hàng.

Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 446 tỷ đồng đầu năm lên 847 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026.

Riêng phải thu khách hàng tăng từ 211 tỷ đồng lên 368 tỷ đồng, trong đó phần lớn liên quan đến dự án Nam An Khánh. Khoản hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua bất động sản cũng tăng từ 106 tỷ đồng lên 234 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá trị các khoản phải thu đã quá hạn được thuyết minh ở mức 206 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 157 tỷ đồng, khiến giá trị có thể thu hồi của nhóm khoản phải thu này còn khoảng 49 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm 14%, còn 3.784 tỷ đồng. Dư nợ vay cũng giảm từ 2.491 tỷ đồng đầu năm xuống 1.482 tỷ đồng. Đáng kể nhất là khoản vay từ các đối tượng khác, không phải tổ chức tín dụng, giảm từ 1.113 tỷ đồng xuống 85 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng từ 3.445 tỷ đồng lên 4.871 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.