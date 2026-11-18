CTCP SJ Group (HOSE: SJS) dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tối đa 2.000 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu nhà ở Văn La (Vista Văn La) tại Hà Nội.

Doanh nghiệp đồng thời triển khai phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Ngày 7/12/2026 được chọn làm ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện cả hai quyền.

Theo phương án chào bán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ngày 9/11, SJ Group phát hành 200 triệu cổ phiếu với tỉ lệ thực hiện quyền 100:67,23. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 67,23 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 14/12 đến ngày 28/12/2026. Cổ đông đăng ký mua và nộp tiền trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2026 đến ngày 4/1/2027.

Với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá chào bán thấp hơn khoảng 81% so với thị giá SJS chốt phiên ngày 17/11 ở mức 52.700 đồng/cổ phiếu. Trong 3 tháng gần đây, cổ phiếu SJS tăng khoảng 11%, với khối lượng giao dịch bình quân gần 23.000 đơn vị mỗi phiên.

Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá chào bán và thị giá không đồng nghĩa với khoản lợi nhuận tương ứng dành cho cổ đông mua cổ phiếu phát hành thêm. Giá tham chiếu SJS sẽ được điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền để phản ánh lượng cổ phiếu phát hành mới và cổ tức bằng cổ phiếu.

SJ Group chào bán 200 triệu cổ phiếu, dự kiến thu 2.000 tỷ đồng đầu tư dự án Văn La (Ảnh: SJ Group).

Bên cạnh đợt chào bán, SJ Group dự kiến phát hành gần 29,75 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 10%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025.

Nếu hoàn tất cả hai phương án, số lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp sẽ tăng từ gần 297,5 triệu lên khoảng 527,2 triệu đơn vị. Vốn điều lệ tương ứng tăng từ gần 2.975 tỷ đồng lên khoảng 5.272 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 77%.

Theo bản cáo bạch, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được SJ Group sử dụng để đầu tư dự án Khu nhà ở Văn La, có tên thương mại Vista Văn La, tại Hà Nội.

Dự án có quy mô khoảng 12,29 ha, gồm các hạng mục nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng, công trình thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích công cộng.

Về cơ cấu nguồn vốn, SJ Group dự kiến bố trí 2.655 tỷ đồng vốn tự có, tương đương 95% tổng mức đầu tư. Trong đó, 2.000 tỷ đồng dự kiến đến từ đợt chào bán cổ phiếu lần này. Phần còn lại khoảng 140 tỷ đồng được thu xếp từ vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 2.543 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.432 tỷ đồng, tăng 8 lần.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động chuyển nhượng bất động sản đóng góp gần 2.470 tỷ đồng, chiếm hơn 97% tổng doanh thu hợp nhất. Doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh tăng mạnh chủ yếu nhờ hoạt động tại dự án Nam An Khánh.