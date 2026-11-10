SJ Group được cấp phép huy động 2.000 tỷ đồng từ cổ đông

Tòa nhà văn phòng Sudico (HH3 Tower) bên trong dự án khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì của SJ Group. Ảnh minh họa: Minh Phong - Mekong ASEAN

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 10/11, CTCP SJ Group (HoSE: SJS) cho biết doanh nghiệp đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng vào ngày 9/11/2026.

SJ Group đăng ký chào bán 200 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận có hiệu lực. Tổ chức tư vấn cho đợt phát hành là CTCP Chứng khoán Quốc Gia.

Theo phương án đã công bố, SJ Group chào bán số cổ phiếu trên cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:67,23. Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, doanh nghiệp dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng.

Ngoài phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu, doanh nghiệp còn có kế hoạch phát hành gần 29,75 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ 10%. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025.

Bên cạnh kế hoạch phát hành cổ phiếu, SJ Group đang triển khai dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê tại Hà Nội, có tên thương mại là The Vista Van La. Dự án có quy mô khoảng 12,26 ha, gồm 832 căn hộ, 215 căn nhà thấp tầng và một tòa văn phòng dịch vụ cao 12 tầng, theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp.

Ngày 14/10/2026, SJ Group ký hợp đồng với KTG Group để thi công hai tòa chung cư cao tầng V1 và V2 tại dự án. Theo kế hoạch được doanh nghiệp công bố, hai tòa nhà hướng tới mục tiêu cất nóc vào tháng 10/2027.

Trước đó, ngày 9/2/2026, HĐQT SJ Group đã thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hà Nội để đầu tư dự án Khu nhà ở Văn La. Đến ngày 20/10/2026, HĐQT doanh nghiệp tiếp tục thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tài trợ dự án. Theo phương án mới, dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt 2.795 tỷ đồng, gồm 2.655 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 140 tỷ đồng vốn vay cùng các nguồn huy động hợp pháp khác.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 ghi nhận SJ Group đạt hơn 1.785 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 1.012 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp gần 67 lần và 327 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt khoảng 2.543 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.432 tỷ đồng.

SJ Group cho biết lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.