SiviCamp 2026: Người trẻ Việt tại châu Âu kết nối công nghệ, tri thức và bản sắc

Buổi khai mạc Trại Hè Tài năng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Đức – SiviCamp 2026. (Ảnh: Hồng Trí)

Chương trình tạo không gian kết nối cộng đồng, phát triển kỹ năng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam.

SiviCamp là chương trình thường niên của cộng đồng người Việt trẻ tại Đức, được luân phiên tổ chức tại các thành phố có chi hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức. Qua hơn một thập kỷ, chương trình trở thành một hoạt động kết nối thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức, đồng thời mở rộng mạng lưới giao lưu với người Việt trẻ tại các quốc gia châu Âu.

Năm nay, với chủ đề “SiviCamp 2026 – RAMmastic” và thông điệp “AI cũng phải bắt đầu từ đâu đó”, chương trình dành trọng tâm đáng kể cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

SiviCamp 2026 do Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức (SiviDuc) phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt-Đức (VGI) và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Frankfurt am Main (VSAF) tổ chức, với sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức cộng đồng, chuyên gia, doanh nghiệp và đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức, Trưởng Ban tổ chức chương trình Phùng Văn Ước phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hồng Trí)

Phát biểu khai mạc, anh Phùng Văn Ước, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức, Trưởng Ban tổ chức chương trình, đặt vấn đề về mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu người trẻ không chỉ tiếp cận mà cần chủ động thử nghiệm và làm chủ công nghệ.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lưu Xuân Đồng đánh giá cao trí tuệ, tài năng và tinh thần đổi mới của thế hệ trẻ Việt Nam tại Đức, đồng thời cho rằng việc đưa Hackathon vào chương trình trại Hè là hướng tiếp cận mới, góp phần cụ thể hóa các định hướng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lưu Xuân Đồng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hồng Trí)

Trong khuôn khổ SiviHack, 14 đội thi có 24 giờ liên tục để phát triển sản phẩm, xây dựng giải pháp và hoàn thiện phần trình bày dựa trên hai bài toán công nghệ do các đối tác chuyên môn đưa ra. Các thí sinh vận dụng kiến thức về công nghệ, AI, tự động hóa và phát triển sản phẩm, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết trình.

Theo Ban tổ chức, SiviHack không chỉ là một cuộc thi công nghệ mà còn hướng tới xây dựng không gian kết nối người trẻ Việt Nam với các chuyên gia, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đức. Thông qua những bài toán thực tế, cuộc thi tạo điều kiện để kiến thức được chuyển hóa thành các ý tưởng và sản phẩm có khả năng ứng dụng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thắng cuộc. (Ảnh: Hồng Trí)

Một điểm nhấn khác của SiviCamp là Gala SIVITA 2026 – sân chơi nghệ thuật thường niên dành cho cộng đồng người Việt trẻ tại Đức. Đêm Gala quy tụ 12 tiết mục với nhiều loại hình như nhảy hiện đại, đơn ca, song ca và hòa tấu nhạc cụ. Các tiết mục của Ban Giám khảo với sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống Việt Nam và âm nhạc cổ điển phương Tây cũng góp phần tạo nên không gian giao thoa văn hóa, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và quảng bá bản sắc Việt Nam.

Với ba hợp phần SiviHack, SiviTour và SIVITA, SiviCamp 2026 mở rộng không gian hoạt động của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức từ giao lưu cộng đồng sang công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và nghệ thuật. Chương trình đồng thời tạo điều kiện để người trẻ phát triển kỹ năng, mở rộng mạng lưới quan hệ và tăng cường kết nối với cộng đồng người Việt cũng như các đối tác tại châu Âu.

SiviCamp 2026 là môi trường để thế hệ trẻ Việt Nam tại châu Âu giao lưu, phát triển năng lực, kết nối tri thức và lan tỏa những giá trị Việt Nam trong môi trường quốc tế. (Ảnh: Hồng Trí)

Theo Ban tổ chức, các hoạt động truyền thông của SiviCamp 2026 thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem và 20.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Những con số này cùng sự tham gia của hơn 200 thanh niên, sinh viên cho thấy sức lan tỏa của chương trình trong cộng đồng người Việt trẻ.

Khép lại tại Frankfurt, SiviCamp 2026 để lại một hành trình kết hợp giữa công nghệ, tri thức, văn hóa và tinh thần cộng đồng, qua đó góp phần tạo môi trường để thế hệ trẻ Việt Nam tại châu Âu giao lưu, phát triển năng lực, kết nối tri thức và lan tỏa những giá trị Việt Nam trong môi trường quốc tế.