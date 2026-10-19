'Sít-rịt' Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-2: Mưa Vội Phóng phiên bản sơ mi trắng, bịt mắt dưới mưa gây sốt

Một trong những “sít-rịt” đầu tiên là sự thay đổi trong setlist của concert. Có Gì Đâu Mà Cay - một trong những “con tướng” mà nhiều khán giả manifest xuất hiện tại concert đã chính thức được mang lên sân khấu. Với nhịp điệu sôi động, màu nhạc rap hip-hop “cực cháy”, khán giả đã được “quẩy” đúng như kỳ vọng khi ca khúc này được trình diễn.

Hiệu ứng từ Có Gì Đâu Mà Cay đã khiến khán giả bùng nổ.

Ngoài ra, 5 tháng và Vượt Ngưỡng Tình Yêu cũng có lần đầu được biểu diễn trực tiếp. Nhiều khán giả tham gia đêm diễn ngày 17/10 bày tỏ sự tiếc nuối khi chỉ có thể xem những màn trình diễn này từ “hạng vé threads”.

Sân khấu Vượt Ngưỡng Tình Yêu nhận về nhiều lời khen.

Những thay đổi không chỉ dừng lại ở setlist, khán giả còn được hưởng thêm một loạt các “phúc lợi” bất ngờ. Cùng với các Anh Trai trong đội hình của Im Đợi Người Anh Thương, những khán giả may mắn đã được mời lên để tái hiện đoạn vũ đạo. Vốn là một ca khúc viral từ âm nhạc đến điệu nhảy, những “khách mời” bất ngờ của concert đã có màn biểu diễn không hề thua kém những dancer chuyên nghiệp.

Ngoài ra, nhiều ca khúc cũng được biểu diễn theo phong cách hoàn toàn khác D-1. Mưa Vội Phóng của Wren Evans, Ali Hoàng Dương, HYO và CODY Nam Võ đã tạo nên một cơn sốt trên khán đài. 4 Anh Trai bịt mắt, thực hiện màn vũ đạo dưới mưa trong sơ mi trắng, tạo nên một giao diện vừa “boy phố”, vừa lãng tử, quyến rũ.