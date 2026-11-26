Sirui vừa giới thiệu bộ phụ kiện PC03 ScopeGrip, cho phép gắn thêm ống kính tele tháo rời để nhân ba tiêu cự camera gốc trên các mẫu iPhone Pro. Trên iPhone 16 Pro, bộ kit này đạt mức zoom quang học 15x, tương đương ống kính 360mm. Sản phẩm hiện bán tại Trung Quốc với giá 999 CNY (tương đương 3,87 triệu đồng).

Theo Gizmochina, Apple chưa có nhiều phụ kiện máy ảnh chính hãng cho iPhone. Khoảng trống này mở ra cơ hội cho các hãng thứ ba như Sirui.

Ba thành phần trong một hệ thống mô-đun

Sirui PC03 ScopeGrip được thiết kế cho các mẫu iPhone cao cấp. Theo nguồn tin, sản phẩm tương thích với iPhone 16 Pro, 17 Pro, 18 Pro và các phiên bản Pro Max.

Bộ ống kính tele tháo rời chuyên dụng cho iPhone

Hệ thống gồm ba thành phần hoạt động liền mạch với nhau:

Ốp lưng bảo vệ: tích hợp ngàm tháo lắp nhanh, cho phép gắn và tháo ống kính chỉ bằng một nút bấm.

Ống kính tele: bộ chuyển đổi từ xa giúp nhân ba tiêu cự gốc của hệ thống camera.

Báng cầm MagSafe: cải thiện công thái học, tích hợp nút chụp Bluetooth và khoang chứa ống kính.

Thiết kế mô-đun này đặc biệt hữu ích khi cần thao tác chụp nhanh hoặc khi người dùng phải di chuyển liên tục.

Bộ chuyển đổi từ xa nhân ba tiêu cự hoạt động ra sao

Điểm nhấn của PC03 ScopeGrip nằm ở bộ chuyển đổi từ xa. Thành phần này nhân ba tiêu cự của camera gốc, biến smartphone thành công cụ zoom quang học mà không làm giảm chất lượng, theo mô tả của nguồn tin.

Trên iPhone 16 Pro, phụ kiện biến camera 12MP thành ống kính tương đương 360mm. Kết hợp này cho mức zoom quang học 15x, giúp thu phóng chủ thể ở khoảng cách rất xa.

Với mẫu máy tương lai như iPhone 18 Pro, cùng thiết lập này cho zoom quang học 12x. Sự chênh lệch bắt nguồn từ thay đổi phần cứng của camera tele gốc giữa các thế hệ điện thoại.

Nút chụp rời và bài toán rung tay

Báng cầm của bộ kit tích hợp nút chụp Bluetooth, có thể tách ra dùng như điều khiển từ xa. Cách làm này giúp giảm tối đa hiện tượng rung lắc khi bấm máy.

Báng cầm Sirui PC03 ScopeGrip cho điện thoại

Điều này đặc biệt quan trọng khi chụp phơi sáng lâu hoặc nhắm vào đối tượng ở xa qua ống kính tele, vì ở tiêu cự dài, rung nhỏ cũng dễ làm hỏng khung hình.

Giá bán và khả năng phân phối

Bộ phụ kiện hiện được phát hành tại thị trường Trung Quốc với giá 999 CNY (tương đương 3,87 triệu đồng). Sản phẩm của Sirui thường được phân phối quốc tế, nhưng thông tin giá bán và thời điểm bán tại các khu vực khác chưa được công bố.

Giải pháp nhỏ gọn thay cho hệ thống máy ảnh cồng kềnh

Với người không muốn mang theo thân máy và ống kính rời, bộ kit này là lựa chọn nhỏ gọn để mở rộng tầm zoom của iPhone. Sự xuất hiện của các bộ phụ kiện chuyên dụng như vậy cho thấy thị trường phụ kiện nhiếp ảnh di động còn nhiều dư địa phát triển.