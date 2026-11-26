Sirui vừa ra mắt bộ phụ kiện PC03 ScopeGrip, cho phép iPhone dòng Pro đạt mức zoom quang học tới 15x nhờ ống kính tele có thể tháo rời. Theo Gizmochina, sản phẩm đang được bán tại thị trường Trung Quốc với giá 999 CNY (tương đương 3.87 triệu đồng).

Việc Apple chưa có phụ kiện máy ảnh chính hãng cho iPhone mở ra khoảng trống cho các hãng thứ ba. PC03 ScopeGrip nhắm đến nhóm người dùng muốn nâng cấp khả năng nhiếp ảnh mà không phải mang theo cả hệ thống máy ảnh rời.

Ba thành phần trong một hệ thống mô-đun

Sirui PC03 ScopeGrip được thiết kế cho các mẫu điện thoại cao cấp. Theo nguồn tin, sản phẩm tương thích với iPhone 16 Pro, 17 Pro, 18 Pro và các phiên bản Pro Max.

Bộ ống kính tele tháo rời chuyên dụng cho iPhone

Hệ thống gồm ba thành phần hoạt động liền mạch với nhau:

Ốp lưng bảo vệ: tích hợp ngàm tháo lắp nhanh, cho phép gắn và tháo ống kính chỉ bằng một nút bấm.

Ống kính tele: bộ chuyển đổi từ xa giúp nhân ba tiêu cự gốc của hệ thống camera.

Báng cầm MagSafe: cải thiện công thái học, tích hợp nút chụp Bluetooth và khoang chứa ống kính.

Thiết kế mô-đun này đặc biệt hữu ích khi cần thao tác chụp tốc độ cao hoặc khi người dùng phải di chuyển liên tục.

Nhân ba tiêu cự: con số 15x đến từ đâu?

Điểm nhấn của PC03 ScopeGrip nằm ở bộ chuyển đổi từ xa. Thành phần này nhân ba tiêu cự của camera gốc, qua đó biến smartphone thành công cụ zoom quang học mà theo nguồn tin không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Trên iPhone 16 Pro, phụ kiện biến camera 12MP thành ống kính tương đương 360mm. Sự kết hợp này cho khả năng zoom quang học 15x, giúp thu phóng chủ thể ở khoảng cách rất xa.

Bảng dưới đây tóm tắt hiệu suất thu phóng khi kết hợp phụ kiện với từng dòng máy:

Với iPhone 18 Pro, cấu hình này cho mức zoom quang học 12x. Theo nguồn tin, sự chênh lệch giữa hai mẫu máy bắt nguồn từ thay đổi phần cứng của camera tele gốc qua các thế hệ.

Nút chụp rời và bài toán rung lắc

Báng cầm của bộ kit cho phép tách riêng nút chụp để dùng như điều khiển từ xa qua Bluetooth. Cách làm này giúp giảm thiểu hiện tượng rung lắc khi chụp.

Yếu tố này càng quan trọng khi chụp phơi sáng lâu hoặc nhắm vào đối tượng ở xa qua ống kính tele, nơi chuyển động nhỏ cũng có thể làm mờ ảnh.

Giá bán và phạm vi phân phối

Hiện bộ phụ kiện được phát hành tại Trung Quốc với giá 999 CNY, tương đương 3.87 triệu đồng. Các sản phẩm của Sirui thường được phân phối quốc tế, song thông tin về giá bán tại những khu vực khác vẫn chưa được công bố.

Báng cầm Sirui PC03 ScopeGrip cho điện thoại

Nhìn chung, PC03 ScopeGrip là giải pháp nhỏ gọn cho người không muốn mang theo hệ thống máy ảnh cồng kềnh. Sự xuất hiện của các bộ kit chuyên dụng kiểu này cho thấy thị trường phụ kiện nhiếp ảnh di động vẫn còn nhiều dư địa phát triển.