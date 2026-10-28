Siri AI sắp hỗ trợ tiếng Việt, iPhone nào phù hợp?

Apple vừa tung ra bản cập nhật iOS 27.2 mới nhất cho iPhone và iPad, với các tính năng nổi bật như mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ và cải thiện chức năng bộ nhớ cho trợ lý ảo Siri, gợi ý trong tin nhắn và hỗ trợ Apple Pencil cho iPhone Duo màn hình gập. Nguồn: TechCrunch

Siri AI sắp có tiếng Việt, yêu cầu iPhone tương thích

Ngày 26/10, Apple thông báo sẽ bổ sung tiếng Việt, tiếng Trung phồn thể, tiếng Na Uy và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Siri AI vào cuối năm nay. Thông tin được đưa ra trong đợt mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ cho trợ lý ảo thế hệ mới, sau khi iOS 27.2 bổ sung tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha.

Theo 9to5Mac, bốn ngôn ngữ mới có thể được triển khai cùng iOS 27.3, bản cập nhật dự kiến phát hành rộng rãi vào tháng 12/2026. Trong đó, tín đồ Apple tại Việt Nam kỳ vọng Siri AI sẽ đưa tiếng Việt vào triển khai cùng thời điểm ra mắt iOS 27.3 cuối năm nay. cải thiện giọng văn

Siri AI là phiên bản trợ lý ảo mới được phát triển trên nền tảng Apple Intelligence. Hệ thống có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, tìm thông tin trong tin nhắn, email và ảnh, nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và thực hiện nhiều tác vụ giữa các ứng dụng.

Việc bổ sung tiếng Việt sẽ giúp người dùng tương tác với các tính năng này bằng ngôn ngữ quen thuộc hơn. Tuy nhiên, khả năng sử dụng còn phụ thuộc vào thiết bị tương thích, phiên bản phần mềm, ngôn ngữ được thiết lập và khu vực.

Về thiết bị, Apple xác nhận Apple Intelligence và Siri AI hỗ trợ iPhone 16 trở lên, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và iPhone Air. Các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus không nằm trong danh sách tương thích. Người dùng cần thiết bị đáp ứng yêu cầu phần cứng và phiên bản hệ điều hành phù hợp.

iOS 27.2 bổ sung hỗ trợ nhận diện hình ảnh AI

Bên cạnh những thay đổi liên quan đến Siri AI, iOS 27.2 bổ sung hỗ trợ SynthID, công nghệ đánh dấu nội dung do Google phát triển, nhằm hỗ trợ nhận diện hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng các công cụ AI tương thích.

SynthID sử dụng dấu nhận diện kỹ thuật số được nhúng vào nội dung hình ảnh. Dấu này không hiển thị như hình mờ thông thường mà được thiết kế để có thể phát hiện bằng công cụ chuyên dụng, kể cả sau một số thao tác xử lý như nén ảnh, cắt ảnh hoặc áp dụng bộ lọc.

Theo cơ chế được công bố, hình ảnh tạo bằng Image Playground và một số hình ảnh được chỉnh sửa bằng công cụ AI của Apple có thể chứa dấu SynthID. Khả năng gắn dấu phụ thuộc vào công cụ và thao tác xử lý cụ thể.

Tuy nhiên, việc nhận diện chỉ có ý nghĩa khi hình ảnh chứa dấu SynthID tương thích và được kiểm tra bằng công cụ hỗ trợ.

Việc mở rộng ngôn ngữ cho Siri AI và bổ sung hỗ trợ SynthID cho thấy iOS 27.2 tiếp tục được cập nhật theo hướng tăng cường khả năng tương tác và nhận diện nội dung số.

Trong khi người dùng chờ Siri AI hỗ trợ tiếng Việt, iOS 27.2 cũng hỗ trợ ngôn ngữ Siri AI mới và các bản vá lỗi. Nhiều bản vá lỗi cũng được cập nhật ngược lại để người dùng đang sử dụng phần mềm iOS 26 cũ hơn cũng có thể hưởng lợi từ các bản sửa lỗi này.

Nguồn: Tổng hợp