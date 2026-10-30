Sir Patrick Stewart, ngôi sao 'Star Trek' và 'X-Men', qua đời ở tuổi 86

Sir Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86. Ảnh Flickr.

Bắt đầu sự nghiệp sân khấu từ năm 18 tuổi tại Royal Shakespeare Company, bước ngoặt lớn nhất của ông Stewart đến vào năm 47 tuổi khi ông đảm nhận vai Thuyền trưởng Picard trong "Star Trek: The Next Generation" (1987-1994). Bất chấp lời khuyên từ bỏ truyền hình để gắn bó với kịch nghệ của người bạn thân Ian McKellen, ông Stewart đã biến Picard thành một tượng đài khoa học viễn tưởng, gắn liền với câu thoại kinh điển "Make it so".

Sự hòa quyện giữa ông và nhân vật lớn đến mức ông Stewart từng thừa nhận ranh giới giữa cả hai gần như không còn tồn tại. Ông tiếp tục đóng vai này trong nhiều dự án suốt hàng thập kỷ, bao gồm loạt phim "Star Trek: Picard" ra mắt năm 2020.

Năm 2000, ông Stewart tiếp tục thành công vang dội với vai dị nhân Professor X trong loạt phim "X-Men". Dù ban đầu e ngại, ông đã trở thành linh hồn của thương hiệu tỷ đô này. Gần đây nhất, ông góp mặt trong "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (2022) và dự kiến sẽ xuất hiện trong bom tấn "Avengers: Doomsday" vào tháng 12 tới. Marvel Studios đã vinh danh ông là "một tài năng độc nhất, một cộng sự hào phóng và một quý ông đích thực".

Sinh ngày 13/7/1940 tại Yorkshire (Anh) trong một gia đình có người cha mắc PTSD sau Thế chiến II và thường xuyên bạo hành mẹ, nghệ thuật đã trở thành "nơi trú ẩn an toàn" của ông Stewart từ năm 12 tuổi. Năm 2010, những cống hiến xuất sắc của ông cho kịch nghệ và điện ảnh đã được Nữ hoàng Elizabeth II ghi nhận qua tước hiệu Hiệp sĩ, chính vì vậy, ông hay được nhắc đến với tên Sir Patrick Stewart.

Về đời tư, ông Stewart trải qua ba cuộc hôn nhân, có hai người con, và gắn bó với người vợ thứ ba, nữ nhạc sĩ Sunny Ozell, từ năm 2013 cho đến những giây phút cuối đời.