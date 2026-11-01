SIP dồn hàng nghìn tỷ đồng vào cho vay, trái phiếu bên cạnh mảng khu công nghiệp

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.426 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 4,1%, còn gần 352 tỷ đồng.

Kết quả, SIP báo lãi trước thuế 462,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,2% so với quý III/2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 371,3 tỷ đồng, giảm 2,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 344,4 tỷ đồng, giảm 5,9%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 7.003 tỷ đồng, tăng 11,1%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.178 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, kết quả trên có đóng góp khoảng 67,8 tỷ đồng từ khoản thu nhập khác liên quan đến việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thế Hệ Mới.

Dù vậy, so với kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, doanh nghiệp đã vượt khá xa chỉ tiêu lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt 135% kế hoạch cả năm.

Xét về cơ cấu hoạt động, kinh doanh điện, nước trong các khu công nghiệp (KCN) tiếp tục đóng góp lớn nhất vào doanh thu của SIP, với 5.730 tỷ đồng sau 9 tháng, chiếm gần 82% tổng doanh thu và tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đây không phải mảng có biên lợi nhuận cao. Biên lợi nhuận gộp của hoạt động điện, nước chỉ khoảng 8,7%, thấp hơn đáng kể so với mảng cho thuê đất hạ tầng (69%) và cung cấp các tiện ích KCN khác (46,3%).

Doanh thu cho thuê đất hạ tầng đạt gần 342 tỷ đồng, tăng 10,1%. Trong khi đó, doanh thu từ các tiện ích KCN khác đạt gần 515 tỷ đồng, tăng 19,2%.

Một chỉ tiêu đáng chú ý khác là doanh thu chưa thực hiện. Tại ngày 30/9/2026, khoản mục này đạt hơn 15.077 tỷ đồng, tăng khoảng 1.702 tỷ đồng so với đầu năm. Đây chủ yếu là tiền thuê đất, nhà xưởng khách hàng đã thanh toán trước nhưng được SIP phân bổ ghi nhận dần trong thời gian thuê.

Với đặc thù của doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN, diễn biến này phần nào phản ánh lượng hợp đồng cho thuê và tiền thu trước, bổ sung nguồn doanh thu sẽ được ghi nhận trong những năm tiếp theo.

Ở hoạt động đầu tư, SIP tiếp tục tập trung nguồn lực cho KCN Phước Đông. Tại cuối quý III/2026, doanh nghiệp có hơn 2.529 tỷ đồng tạm ứng bồi thường, giải phóng mặt bằng ngắn hạn, trong đó phần lớn liên quan đến dự án này. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại Phước Đông cũng đạt gần 1.269 tỷ đồng.

SIP dồn hàng nghìn tỷ đồng vào cho vay, trái phiếu bên cạnh mảng khu công nghiệp (Ảnh: SIP).

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SIP đạt hơn 31.223 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với gần 13.407 tỷ đồng, tương đương 42,9% tổng tài sản.

Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn và các khoản cho vay ghi nhận gần 11.415 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản cho vay các công ty chứng khoán còn khoảng 4.223 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 5.000 tỷ đồng hồi đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoảng 31% khoản cho vay này có tài sản bảo đảm; 69% còn lại không có tài sản bảo đảm mà dựa vào thỏa thuận hợp tác với bên thứ ba trong việc quản lý dòng tiền và đôn đốc thu hồi.

Ở chiều ngược lại, chứng khoán kinh doanh tăng mạnh từ khoảng 240 tỷ đồng lên 2.081 tỷ đồng. Trong đó, SIP phát sinh khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp gần 1.792 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu Công ty cổ phần thời đại mới T&T hơn 1.000 tỷ đồng, Vinhomes gần 364 tỷ đồng và Đầu tư Phước Sơn 200 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc đánh giá các khoản đầu tư trái phiếu này chưa có dấu hiệu suy giảm giá trị. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa xác định được giá trị hợp lý và chưa trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư trên.

Về nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của SIP đạt gần 5.494 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với đầu năm. Riêng vay ngắn hạn tăng 22,7%, lên hơn 4.599 tỷ đồng. Diễn biến này góp phần khiến chi phí lãi vay 9 tháng tăng 80,7%, lên hơn 211 tỷ đồng.

Một khoản mục khác cũng đáng chú ý là tạm ứng cho các cá nhân liên quan đến ban lãnh đạo và quản lý chủ chốt. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, số tiền này khoảng 635,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng đáng kể trong vốn chủ sở hữu. Báo cáo cho biết khoản tạm ứng nhằm phục vụ việc tìm hiểu và mua đất cho hoạt động của nhóm công ty.