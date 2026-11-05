SIP chốt ngày chia cổ tức tiền mặt lên tới 1.090 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) đã chính thức thông qua nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện các quyền trên là ngày 20/11/2026. Đối với việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026, công ty áp dụng tỉ lệ thực hiện là 45%, vượt xa mức tối thiểu 10% được ĐHĐCĐ thông qua. Tỉ lệ trên có nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 4.500 đồng.

Với 242,11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SIP sẽ chi 1.090 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến diễn ra vào ngày 11/12/2026.

Thời gian chi trả cổ tức dự kiến diễn ra vào ngày 11/12/2026 (Ảnh: SIP).

Đợt chia cổ tức diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực sau 9 tháng, vượt chỉ tiêu cả năm.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 2.426 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Đây là mốc doanh thu theo quý cao nhất mà SIP từng ghi nhận. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 2,7% còn 371,3 tỷ đồng do giá vốn tăng nhanh. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 7.003 tỷ đồng (tăng 11%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.178 tỷ đồng (tăng 7%).

So sánh với mục tiêu 5.940 tỷ đồng doanh thu và 874 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, SIP đã vượt 18% chỉ tiêu doanh thu và 35% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Mảng điện, nước trong các khu công nghiệp tiếp tục là trụ cột, chiếm gần 82% tổng doanh thu. Bên cạnh hạ tầng cốt lõi, công ty phân bổ hàng nghìn tỷ đồng vào tài sản tài chính ngắn hạn, gồm gần 11.415 tỷ đồng tiền gửi và cho vay (trong đó cho vay công ty chứng khoán hơn 4.200 tỷ đồng) cùng khoảng 1.792 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Về tình hình cổ phiếu, giá mã SIP kết phiên 4/11 là 49.000 đồng/cổ phiếu (+2,3%).Vốn hóa thị trường ở mức 12.081 tỷ đồng trên tổng số 242 triệu cổ phiếu lưu hành, hệ số P/E cơ bản ở mức 8,2 lần, P/B đạt 2,07 lần, EPS cơ bản đạt 5.972 đồng và giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu là 23.726 đồng.

Bên cạnh việc chi trả cổ tức, công ty cũng tiến hành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2026 với tỉ lệ thực hiện là 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết. Thời gian tổ chức dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 sau khi hoàn tất danh sách cổ đông. Nội dung chi tiết chưa được phía doanh nghiệp công bố.