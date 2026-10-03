Sinh viên Xuất sắc toàn diện UED: Từ những sân khấu tuổi thơ đến giảng đường Sư phạm Âm nhạc

Nguyễn Thái Ninh An (năm thứ tư, ngành Sư phạm Âm nhạc, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng).

Từ tình yêu âm nhạc đến lựa chọn nghề giáo

Nguyễn Thái Ninh An (sinh năm 2005). Từ khi còn nhỏ, Ninh An đã yêu thích âm nhạc, thường xuyên tham gia các cuộc thi hát, chương trình văn nghệ cũng như hoạt động Đoàn - Đội. Những lần đứng trên sân khấu, biểu diễn và giao lưu với mọi người giúp cô nhận ra âm nhạc mang đến cho mình niềm vui và sự tự tin. Tình yêu ấy dần trở thành động lực để Ninh An lựa chọn ngành Sư phạm Âm nhạc khi bước vào đại học.

Bố Ninh An là giáo viên Âm nhạc, còn mẹ là giáo viên Tiểu học. Từ nhỏ, cô đã được chứng kiến sự tận tâm của bố mẹ với nghề giáo, qua đó hình thành tình yêu và sự trân trọng đối với công việc đứng lớp. “Qua quá trình học tập và tham gia các hoạt động âm nhạc, mình nhận ra, muốn kết hợp tình yêu âm nhạc với mong muốn được truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ”, Ninh An chia sẻ. Ninh An mong muốn có thể sử dụng âm nhạc để nuôi dưỡng cảm xúc, sự tự tin và những giá trị tốt đẹp cho học sinh.

Ninh An kiến tập tại trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (TP. Đà Nẵng)

Trong năm học 2025 - 2026, Ninh An đạt GPA Xuất sắc 3,95/4, điểm rèn luyện 95/100. Cùng với kết quả học tập, cô đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, năm học 2024 - 2025, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường năm 2025 và năm 2026, Giấy khen sinh viên xuất sắc toàn diện năm học 2025 - 2026 và giải Ba nghiên cứu khoa học cấp khoa. Ninh An cũng tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, tình nguyện, học thuật và phong trào của nhà trường.

Ninh An được trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng vinh danh là “Sinh viên xuất sắc toàn diện”. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Ninh An xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học. “Phương pháp mình thấy hiệu quả nhất là chủ động chuẩn bị bài trước khi lên lớp, ghi chép và hệ thống kiến thức sau mỗi buổi học, đồng thời phân chia thời gian ôn tập theo từng tuần thay vì chờ đến gần kỳ thi mới học”, Ninh An nói. Với các môn chuyên ngành, cô duy trì việc luyện tập thường xuyên bởi năng lực âm nhạc không thể hình thành trong thời gian ngắn mà cần sự kiên trì và tích lũy từng ngày.

Ninh An (bên trái) là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh việc học, Ninh An chủ động trao đổi với giảng viên, bạn bè khi gặp nội dung chưa hiểu; đồng thời tự đánh giá kết quả thông qua điểm học tập, điểm rèn luyện và những mục tiêu đã đặt ra. Theo Ninh An, điều quan trọng nhất không phải là cố gắng đạt thật nhiều thành tích trong thời gian ngắn, mà là duy trì sự chủ động, kỷ luật và đều đặn trong từng công việc. “Mình luôn tự nhắc mình rằng thành tích là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và cống hiến lâu dài”, cô chia sẻ.

Thử sức với nghiên cứu khoa học

Một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đại học của Ninh An là lần đầu tham gia nghiên cứu khoa học. Quá trình thực hiện đề tài giúp cô được tiếp cận với những công việc trước đây chưa có nhiều kinh nghiệm như: Tìm kiếm, chọn lọc tài liệu, xây dựng nội dung, làm việc nhóm, xử lý vấn đề và trình bày kết quả nghiên cứu.

Nhờ sự hướng dẫn của thầy cô trong khoa và phối hợp cùng các thành viên, đề tài của Ninh An đoạt giải Ba nghiên cứu khoa học cấp khoa. Với nữ sinh, giá trị lớn nhất của nghiên cứu không chỉ nằm ở giải thưởng. Đây còn là cơ hội để cô vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn và hiểu rõ hơn vai trò của nghiên cứu đối với sự phát triển chuyên môn của người giáo viên.

Song song với học tập và nghiên cứu, Ninh An tham gia nhiều hoạt động của trường và địa phương. Cô từng tham gia tình nguyện tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, kiến tập tại trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, tham gia các chương trình văn nghệ do trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) điều động và nhiều hoạt động cộng đồng khác. Những trải nghiệm này giúp cô có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng và hiểu hơn về môi trường nghề nghiệp mà mình sẽ gắn bó sau khi tốt nghiệp.

Ninh An (thứ ba, từ phải sang) tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống.

Theo Ninh An, khó khăn lớn nhất trong quá trình học tập là cân bằng giữa việc học chuyên môn, luyện tập năng khiếu, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào. Có những giai đoạn lịch học và lịch hoạt động dày khiến cô chịu áp lực về thời gian và khối lượng công việc.

Thay vì để công việc dồn lại, Ninh An tập thói quen chia những nhiệm vụ lớn thành các phần nhỏ, xác định mức độ ưu tiên và đặt thời hạn cụ thể. Khi gặp vấn đề vượt quá khả năng, cô chủ động tìm kiếm sự hướng dẫn từ giảng viên, anh chị và bạn bè.

Những lúc kết quả chưa như mong muốn, nữ sinh dành thời gian nhìn lại nguyên nhân, tiếp thu góp ý và điều chỉnh phương pháp. “Những trải nghiệm ấy giúp mình nhận ra rằng thành tích không chỉ được tạo nên từ năng lực mà còn từ sự kiên trì, tính kỷ luật và khả năng vượt qua những giai đoạn khó khăn”, Ninh An chia sẻ. Những thành tích đạt được cũng giúp cô tự tin hơn, qua quá trình học tập, nghiên cứu và hoạt động, Ninh An xác định rõ mục tiêu là trở thành một giáo viên Âm nhạc có chuyên môn, trách nhiệm và nhiệt huyết.

Ảnh: NVCC