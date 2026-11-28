Sinh viên thế hệ mới 2026 được biết đến là một sân chơi truyền cảm hứng dành cho sinh viên Việt Nam, nơi những ý tưởng và dự án cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ. Ở diễn biến mới nhất, cuộc so tài giữa trường Đại học Nguyễn Tất Thành và trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại vòng Sân khấu hóa – Phản biện dự án mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Cả hai đội đều cho thấy những cải tiến đáng kể trong sản phẩm và cùng hợp sức tạo nên màn tranh tài gay cấn để tìm ra cái tên cuối cùng bước vào Top 4.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mang đến dự án LOGITOP – giải pháp thay thế lớp lót ni lông bằng vật liệu từ thân chuối; trong khi trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giới thiệu dự án VIEGRAND AI PLUS – hệ sinh thái công nghệ AI hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi.

Nhóm sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: VTV

So với vòng Tuyển chọn, cả hai dự án đều có những cải tiến đáng chú ý. LOGITOP đã nâng cao độ dai, độ bền của tấm lót, bổ sung công nghệ nano chitosan và mở rộng hướng phát triển với sản phẩm dây cột sinh học từ gân giữa lá chuối. Nhóm cũng đã kết nối với một hợp tác xã để từng bước đưa sản phẩm vào thực tế.

Với VIEGRAND AI PLUS, hệ sinh thái gồm camera AI, robot VieBot, thiết bị đeo tay và ứng dụng di động tiếp tục được hoàn thiện, hướng tới khả năng phát hiện té ngã, nhận diện tình huống bất thường và gửi cảnh báo đến người thân.

Một bên khai thác giá trị từ phụ phẩm nông nghiệp, một bên ứng dụng AI trong chăm sóc người cao tuổi. Dù khác biệt về lĩnh vực, cả hai đều hướng tới những giải pháp có tính ứng dụng và giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ở phần thi Sân khấu hóa, LOGITOP đưa hình ảnh cây chuối lên sân khấu để kể câu chuyện về hành trình tạo ra giá trị mới từ phụ phẩm nông nghiệp. Thông qua hoạt cảnh, đội truyền tải thông điệp giảm rác thải nhựa, nâng cao giá trị nông sản và đồng hành cùng người nông dân.

Trong khi đó, hoạt cảnh của đội VIEGRAND AI PLUS khai thác câu chuyện về người cao tuổi sống xa con cháu, có thể gặp những tình huống bất thường về sức khỏe mà không được phát hiện kịp thời. Từ tình huống đời sống gần gũi, đội giới thiệu giải pháp công nghệ giúp kết nối các thành viên trong gia đình và hỗ trợ chăm sóc người thân từ xa.

Nhóm sinh viên của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: VTV

Bất ngờ thú vị xảy ra ở phần thi Phản biện dự án khi đội trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chủ động mời đối thủ tự chọn người mạnh nhất tham gia phần thi Phản biện dự án. Lối chơi thay đổi khiến trường Đại học Nguyễn Tất Thành khi đóng vai trò đội chủ nhà cũng cho phép đội bạn chọn người thi, qua đó mang tới những phần tranh biện chất lượng cả ở phần đặt câu hỏi và trả lời.

Với LOGITOP, những câu hỏi tập trung vào độ bền, khả năng bảo quản, giá thành và tiềm năng ứng dụng sản phẩm trên nhiều loại nông sản. Trong khi đó, VIEGRAND AI PLUS cần làm rõ nguồn dữ liệu, khả năng cá nhân hóa cảnh báo, tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống AI.

Điều này cho thấy mỗi đội không chỉ hiểu rõ dự án của mình mà còn phải nghiên cứu kỹ sản phẩm của đối phương, nhận diện những vấn đề cần làm rõ và chuẩn bị lập luận thuyết phục. Dù lựa chọn đối đầu với đối thủ mạnh, hai đội vẫn thể hiện tinh thần fair-play, tôn trọng và ghi nhận những nỗ lực của nhau.

Các giám khảo ghi nhận sự cải tiến trong phần lõi của cả hai dự án, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu quyết liệt, khả năng đặt câu hỏi sắc bén và trả lời đúng trọng tâm của các đội.

Trước đó, ba đội giành quyền bước vào vòng thi Thực tế gồm: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với dự án ECOSAFE PIN; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải với dự án AquaGuard AIoT; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng với dự án Signsound AI. Đội cuối cùng ghi danh top 4 sẽ được xác định trong Sinh viên thế hệ mới 2026 phát sóng 21h30 thứ Bảy ngày 28/11 trên kênh VTV3.