Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đồng Nai Nguyễn Trần Phương Hà trao thư cảm ơn các diễn giả tham gia trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Thay mặt Ban tổ chức phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đồng Nai Nguyễn Trần Phương Hà khẳng định: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính thúc đẩy sự phát triển. Trong đó, việc làm chủ các công nghệ chiến lược, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số gắn với bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và an ninh dữ liệu là những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt.

Đại diện diễn giả trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Trong thời đại số, công nghệ số, AI đang làm thay đổi cách thức con người tiếp cận thông tin, giao tiếp, học tập, làm việc và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Công nghệ số và AI mang lại nhiều tiện ích, song đi cùng với đó là những nguy cơ về mất an toàn thông tin, xâm phạm quyền riêng tư, đánh cắp dữ liệu cá nhân, giả mạo danh tính và các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Do đó, việc sử dụng AI và bảo đảm an ninh mạng là 2 nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ, cần được quan tâm đồng thời trong tiến trình chuyển đổi số.

Nhằm tạo cơ hội để hội viên, sinh viên tiếp cận những tri thức, công nghệ mới; tìm hiểu các mô hình, sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI trong bảo đảm an ninh mạng; đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, danh tính số và chủ động phòng ngừa, ứng phó với những nguy cơ khi sử dụng các nền tảng số, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo Hội Sinh viên thành phố Đồng Nai chủ trì phối hợp tổ chức hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực an ninh mạng.

Hội viên, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đồng Nai tham gia hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên đã cùng trao đổi làm rõ vai trò của AI trong lĩnh vực an ninh mạng, nhận diện những cơ hội, thách thức đặt ra trong thời đại AI; chia sẻ những sáng kiến, mô hình, sản phẩm và giải pháp ứng dụng AI trong lĩnh vực an ninh mạng.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, danh tính số và bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng AI và các nền tảng số; tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức và phát triển mạng lưới an ninh mạng trong sinh viên…