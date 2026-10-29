Sinh viên VNU sở hữu bài báo đăng trên tạp chí Q1 nhờ niềm đam mê nghiên cứu khoa học

Thảo Linh ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học và bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1.

Dấu ấn công bố quốc tế Q1 và tư duy quản lý di sản liên ngành

Bắt đầu nghiên cứu khoa học từ những năm đầu đại học, Thảo Linh ghi dấu ấn khi trở thành đồng tác giả bài báo quốc tế thuộc nhóm Q1, với công trình “Developing a structured assessment of heritage values: Empowering sustainable management through individual and community perspectives”, ngay khi còn là sinh viên năm thứ ba.

Trong công trình này, Thảo Linh đảm nhiệm việc xây dựng bản đồ và trực quan hóa dữ liệu về các điểm di sản cùng kết quả nghiên cứu bằng công cụ GIS. Ban đầu, cô cho rằng, đây chủ yếu là công việc mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện giúp nữ sinh nhận ra việc trực quan hóa dữ liệu còn đòi hỏi tư duy phân tích, khả năng lựa chọn và trình bày thông tin khoa học.

“Mình cần hiểu dữ liệu đang thể hiện điều gì, thông tin nào cần làm nổi bật và làm sao để người đọc nhìn vào bản đồ là nắm bắt được kết quả rõ ràng nhất. Một sản phẩm trực quan tốt không chỉ cần đẹp, mà trước hết phải chính xác, dễ hiểu và phản ánh đúng kết quả nghiên cứu”, Thảo Linh chia sẻ.

Tham gia công trình quốc tế cũng giúp nữ sinh ngành Quản trị Đô thị thông minh và bền vững có góc nhìn mới về quản lý di sản. Thay vì xem di sản là những công trình hay địa điểm lịch sử riêng lẻ, cô tiếp cận vấn đề theo hướng liên ngành, đặt di sản trong mối liên hệ với không gian đô thị, cảnh quan, giao thông, du lịch và đời sống cộng đồng địa phương. Theo Thảo Linh, bảo tồn di sản bền vững không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ mà còn phải phát huy vai trò, ý nghĩa của di sản trong đời sống hiện tại và tương lai.

Bản đồ khu vực nghiên cứu và phân bố các điểm di sản gồm chùa Tây Phương, chùa Thầy, chùa Trăm Gian và chùa Trầm do Thảo Linh cùng nhóm tác giả xây dựng, được công bố trên tạp chí quốc tế 'Journal of Hospitality and Tourism Management' thuộc nhóm Q1.

Chinh phục các giải thưởng nghiên cứu khoa học và bản lĩnh phản biện

Hành trình nghiên cứu khoa học của Thảo Linh ghi dấu sự tiến bộ qua từng năm, từ giải Khuyến khích cấp Khoa, năm học 2024 - 2025 đến giải Nhất cấp Trường, giải Nhất cấp VNU và giải Khuyến khích cấp Bộ, năm 2026. Theo nữ sinh, điểm nổi bật của đề tài là sự kết hợp giữa vấn đề thực tiễn, phương pháp nghiên cứu chặt chẽ và hệ thống dữ liệu minh chứng. Cô cho rằng, các công nghệ như GIS hay viễn thám chỉ thực sự phát huy giá trị khi góp phần giải quyết câu hỏi nghiên cứu và tạo cơ sở khoa học cho những đề xuất ứng dụng thực tiễn.

Qua mỗi lần bảo vệ đề tài trước hội đồng khoa học, Thảo Linh từng bước rèn luyện tư duy phản biện và khả năng lập luận. Với cô, bảo vệ quan điểm khoa học không phải là cố gắng chứng minh bản thân đúng bằng mọi giá, mà là giải thích các lựa chọn nghiên cứu dựa trên dữ liệu và lập luận logic.

Trước những câu hỏi khó, nữ sinh sẵn sàng thừa nhận giới hạn của dữ liệu hoặc phạm vi nghiên cứu, thay vì đưa ra câu trả lời thiếu căn cứ. Cô cũng xem những ý kiến phản biện là cơ hội để nhìn nhận lại vấn đề, bổ sung luận cứ và hoàn thiện đề tài. “Bí kíp của mình không phải là chuẩn bị sẵn thật nhiều câu trả lời để đối phó với hội đồng, mà là chuẩn bị đủ kỹ để hiểu nghiên cứu của mình, đủ bình tĩnh để lắng nghe và đủ cởi mở để thay đổi khi có cơ sở thuyết phục”, Thảo Linh chia sẻ.

PGS. TS Bùi Thế Duy - Giám đốc ĐHQG Hà Nội, trao giải Nhất Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp VNU cho Thảo Linh (ngoài cùng, bên trái) cùng nhóm tác giả.

Trách nhiệm, trải nghiệm thực tiễn và bài học cân bằng

Bên cạnh thành tích học thuật, Thảo Linh còn được kết nạp vào Đảng khi đang là sinh viên. Với cô, trách nhiệm của một đảng viên trẻ thể hiện qua thái độ nghiêm túc trong công việc, tuân thủ tiến độ, trung thực với dữ liệu khoa học và tinh thần trách nhiệm với tập thể.

Kỳ thực tập tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cũng giúp nữ sinh tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp đòi hỏi cô phải cẩn trọng, chủ động giải quyết vấn đề và linh hoạt thích ứng, bởi những sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung.

"Hãy tin vào bản thân và mạnh dạn dấn thân" - thông điệp Thảo Linh gửi gắm tới các bạn sinh viên khóa dưới trên con đường chinh phục tri thức.

Trải qua giai đoạn căng thẳng, quá tải vì ôm đồm công việc từ năm thứ nhất, Thảo Linh rút ra nguyên tắc quản lý thời gian qua bốn câu hỏi: Công việc yêu cầu gì, có đủ thời gian không, có ảnh hưởng đến cam kết trước đó không và có thể theo đuổi đến cùng không?

Đã có lúc hoài nghi năng lực bản thân khi kết quả nghiên cứu chưa như kỳ vọng, nữ sinh khuyên các bạn khóa dưới chủ động học hỏi thầy cô, tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm và kiên trì với lựa chọn của mình. Theo cô, vượt qua khó khăn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và phát huy tiềm năng.

Ảnh: NVCC