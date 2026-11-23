Tham gia dự án, du học sinh Nguyễn Thị Diễm (phường Đại Lộc, Đà Nẵng) đảm nhận vai trò khảo sát nhu cầu, hỗ trợ trao đổi thông tin và kết nối nhà sản xuất với người sử dụng.

Nguyễn Thị Diễm (bên phải) là du học sinh Việt Nam tại Cao đẳng Nông nghiệp Khoa học và Công nghệ Thành Đô (Trung Quốc), hỗ trợ phiên dịch cho dự án “Nông cơ xuất hải”. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ nhu cầu thực tế đến ý tưởng khởi nghiệp

Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 2000), hiện là sinh viên ngành Quản lý Logistics hiện đại tại Cao đẳng Nông nghiệp Khoa học và Công nghệ Thành Đô (Trung Quốc). Mong muốn vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế, Diễm tham gia dự án “Nông cơ xuất hải”, hướng đến kết nối các doanh nghiệp sản xuất máy nông nghiệp tại Tứ Xuyên với thị trường Việt Nam.

Dự án có 14 thành viên, gồm du học sinh Việt Nam và sinh viên Trung Quốc, tập trung nghiên cứu nhu cầu sử dụng máy nông nghiệp tại các vùng đồi núi Việt Nam.

Ý tưởng xuất phát từ thực tế nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tứ Xuyên có sản phẩm phù hợp với nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp nhưng còn hạn chế về kênh xuất khẩu. Trong khi đó, nông dân và hợp tác xã tại Việt Nam gặp khó khăn khi tìm kiếm thiết bị phù hợp với địa hình đồi dốc, quy mô sản xuất nhỏ; chi phí mua máy qua nhiều khâu trung gian cũng còn cao.

Nhóm sinh viên tìm hiểu các sản phẩm và thiết bị nông nghiệp tại trường để phục vụ quá trình nghiên cứu, lựa chọn máy móc phù hợp với nhu cầu sản xuất tại Việt Nam. Ảnh do nhân vật cung cấp

Qua khảo sát, nhóm xác định một số thiết bị có tiềm năng như máy cắt cỏ, máy phun thuốc, máy cắt tỉa cành cao và máy sấy nông sản quy mô nhỏ. Từ đó, các thành viên nghiên cứu mô hình kết nối trực tiếp nhà sản xuất với người sử dụng, đồng thời tìm phương án cải tiến thiết bị theo nhu cầu thực tế.

Trong nhóm, Diễm phụ trách hỗ trợ bản địa hóa thị trường, dịch thuật tài liệu kỹ thuật, xây dựng bảng hỏi khảo sát và chuyển tải nhu cầu của khách hàng Việt Nam đến các thành viên, doanh nghiệp Trung Quốc. Công việc đòi hỏi Diễm vừa nắm được đặc điểm thị trường trong nước, vừa hiểu thông tin kỹ thuật để truyền đạt chính xác giữa các bên.

“Quá trình kết nối hai thị trường cũng gặp không ít trở ngại. Trong một cuộc họp trực tuyến giữa nông dân, hợp tác xã Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc, một số người dân chưa quen sử dụng phần mềm họp trực tuyến.

Do các thành viên đang ở Trung Quốc, nhóm phải nhờ thanh niên địa phương hỗ trợ cài đặt ứng dụng. Việc bố trí thời gian trao đổi cũng khó khăn do lịch làm việc, sinh hoạt giữa các bên khác nhau”, Diễm chia sẻ.

Bên cạnh đó, những thuật ngữ kỹ thuật và yêu cầu sử dụng máy móc cần được diễn giải dễ hiểu với người dân, đồng thời bảo đảm doanh nghiệp nắm đúng nhu cầu thực tế.

Khó khăn lớn nhất là việc “dịch đúng nhu cầu” chứ không chỉ dịch từ ngữ". Nguyễn Thị Diễm, phiên dịch dự án

Trưởng thành từ những sân chơi khởi nghiệp

Từ những khảo sát ban đầu, Diễm cùng các thành viên từng bước hoàn thiện dự án thông qua hoạt động tìm hiểu thị trường và kết nối doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, nhóm đến Bắc Ninh trao đổi với các hộ kinh doanh máy nông nghiệp, đồng thời khảo sát nhu cầu tại một số địa phương. Ở Trung Quốc, các thành viên tìm hiểu quy trình sản xuất, đánh giá thiết bị tại các doanh nghiệp ở Tứ Xuyên để nghiên cứu phương án cải tiến phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Nhóm cũng tận dụng các nền tảng số để tổ chức họp trực tuyến giữa các bên, giới thiệu sản phẩm và xây dựng mô hình triển lãm trực tuyến. Trên cơ sở đó, dự án phát triển mô hình dịch vụ gồm bốn khâu: tư vấn lựa chọn sản phẩm, thiết kế và cải tiến kỹ thuật, tiếp thị trực tuyến xuyên biên giới và mở rộng kênh phân phối trực tiếp.

Nhóm dự án “Nông cơ xuất hải” nhận giải Ba tại vòng chung kết cấp trường Cuộc thi Sáng tạo quốc tế dành cho sinh viên Trung Quốc năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Quá trình nghiên cứu, hoàn thiện dự án bước đầu mang lại kết quả tại các cuộc thi khởi nghiệp. Ngày 23/6/2026, dự án giành giải Ba tại Cuộc thi Sáng tạo quốc tế dành cho sinh viên Trung Quốc cấp trường. Cũng trong tháng 6/2026, nhóm giành giải Nhất tại Cuộc thi Kế hoạch khởi nghiệp sinh viên “Thách thức” cấp tỉnh Tứ Xuyên.

Theo Diễm, mỗi cuộc thi là dịp để nhóm đánh giá lại tính khả thi của dự án. Nếu cuộc thi cấp trường giúp các thành viên hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, tiếp nhận ý kiến phản biện thì sân chơi cấp tỉnh đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng triển khai và tính cạnh tranh của mô hình.

“Việc tham gia các cuộc thi giúp tôi hiểu rằng một dự án khởi nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của khách hàng, chứ không chỉ là những ý tưởng trên giấy”, Diễm chia sẻ.

Hai sinh viên Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tham gia sự kiện dành cho thanh niên kiều bào trong và ngoài nước tại Thành Đô. Ảnh do nhân vật cung cấp

Mới đây, Diễm cùng các thành viên tham gia sự kiện dành cho thanh niên kiều bào trong và ngoài nước tại Thành Đô. Đây là dịp để nhóm giới thiệu dự án, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những ý tưởng khởi nghiệp của các bạn trẻ. Với Diễm, hoạt động này mở thêm cơ hội học hỏi, kết nối và củng cố định hướng phát triển dự án.

Thông qua quá trình tham gia, Diễm có cơ hội vận dụng kiến thức logistics vào thực tế, từ nghiên cứu chuỗi cung ứng, vận chuyển, thông quan đến dịch vụ hậu mãi. Việc phối hợp với các thành viên Việt Nam và Trung Quốc cũng giúp nữ sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thích ứng trong môi trường đa văn hóa.

Hiện dự án bước vào giai đoạn thí điểm thương mại tại Việt Nam. Nhóm dự kiến kết nối các lô máy nông nghiệp quy mô nhỏ từ Tứ Xuyên đến các hợp tác xã, đồng thời hoàn thiện phương án cải tiến kỹ thuật, vận chuyển, thông quan và dịch vụ sau bán hàng. Các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt, video vận hành và mạng lưới cung ứng phụ tùng thay thế cũng nằm trong kế hoạch triển khai.

Nếu mô hình được kiểm chứng hiệu quả tại Việt Nam, nhóm sẽ nghiên cứu mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực ASEAN. Với Diễm, hành trình tham gia dự án không chỉ là cơ hội vận dụng kiến thức chuyên ngành mà còn giúp tích lũy kinh nghiệm thương mại xuyên biên giới, chuẩn bị hành trang cho công việc sau khi tốt nghiệp.