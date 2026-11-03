Sinh viên Việt Nam thể hiện năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại cuộc thi AI Arena: Việt Nam 2026

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy và ông David Benjamin, đại diện Google trao giải thưởng cho đội vô địch. (Ảnh: VNU)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tham dự sự kiện cùng đại diện các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia công nghệ và đông đảo sinh viên.

Cuộc thi do Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Google tổ chức, Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đăng cai thực hiện, hướng tới phát triển năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tư duy sản phẩm và khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của sinh viên.

Tại vòng chung kết, các đội trải qua ba thử thách độc lập, sử dụng Google Gemini và Google AI Studio để xây dựng sản phẩm thử nghiệm.

Ở thử thách đầu tiên, trong 15 phút, các đội phải xây dựng ứng dụng thiết kế hành trình khám phá Hà Nội phù hợp với nhu cầu cá nhân của người sử dụng. Thử thách tiếp theo yêu cầu phát triển sản phẩm giúp người chưa biết trò chơi ô ăn quan có thể hiểu luật thông qua trải nghiệm trực quan mà không cần đọc hướng dẫn. Tại vòng cuối cùng, hai đội xuất sắc nhất có 25 phút xây dựng ứng dụng khám phá văn hóa Việt Nam dưới hình thức trò chơi tương tác.

Qua các vòng thi, các đội đưa ra nhiều giải pháp kết hợp công nghệ với trải nghiệm người dùng như lập lịch trình du lịch thông minh, mô phỏng trò chơi dân gian và số hóa tri thức văn hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu dự khai mạc Vòng Chung kết toàn quốc AI Arena: Viet Nam 2026 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoài Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, làm việc và nghiên cứu. Từ khả năng xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh đến sự phát triển của các tác nhân trí tuệ có thể lập kế hoạch và phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, công nghệ đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với giáo dục đại học.

Trong bối cảnh đó, sinh viên không chỉ cần thành thạo công cụ mà còn phải biết đặt câu hỏi có giá trị, hiểu nguyên lý công nghệ, kiểm chứng kết quả và chịu trách nhiệm về những sản phẩm do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tạo ra. Thể thức thi đấu trực tiếp của AI Arena tạo cơ hội để người học rèn luyện những năng lực này khi phải liên tục phân tích đề bài, lựa chọn giải pháp và hoàn thiện sản phẩm dưới áp lực thời gian.

Đại diện Google, ông David Benjamin, Trưởng nhóm Creative Lab, Đồng sáng lập Google AI Futures Fund, đánh giá cao năng lực sáng tạo và tinh thần ứng dụng trí tuệ nhân tạo của sinh viên Việt Nam. Ông nhìn nhận cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn mở ra cơ hội phát triển những sản phẩm trí tuệ nhân tạo có khả năng giải quyết các nhu cầu thực tiễn, tiến tới hình thành những dự án khởi nghiệp công nghệ.

Được lựa chọn từ 351 đội thi với gần 900 thành viên đến từ 80 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, 8 đội xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết, trực tiếp phát triển và trình diễn các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời gian giới hạn từ 15 đến 25 phút.

Chia sẻ tại chương trình, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy nhắc lại dấu mốc khoảng 20 năm trước, khi cuộc thi lập trình quốc tế ICPC được đưa về Việt Nam. Mô hình các đội gồm ba thành viên cùng giải quyết bài toán trong thời gian 5 giờ đã góp phần rèn luyện tư duy thuật toán, kỹ năng lập trình và khả năng phối hợp nhóm cho nhiều thế hệ sinh viên.

Tại vòng chung kết, các đội trải qua ba thử thách độc lập, sử dụng Google Gemini và Google AI Studio để xây dựng sản phẩm thử nghiệm. (Ảnh: VNU)

Sau hai thập kỷ, sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra thay đổi căn bản trong cách tiếp cận và giải quyết các bài toán công nghệ. Trước đây, sinh viên cần dành nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu thuật toán và viết mã. Hiện nay, người học cần có khả năng khai thác, phối hợp linh hoạt các công cụ trí tuệ nhân tạo để nhanh chóng hình thành giải pháp.

Sự thay đổi này được thể hiện rõ trong thể thức của AI Arena. Thay vì những bài toán lập trình kéo dài nhiều giờ, các đội chỉ có 15-25 phút để phát triển một sản phẩm thử nghiệm. Yêu cầu đặt ra không đơn thuần là viết mã nhanh mà phải xác định đúng vấn đề, lựa chọn chức năng cốt lõi, phối hợp các công cụ, kiểm chứng khả năng vận hành và trình bày được hướng phát triển của sản phẩm.

Các chuyên gia trong Hội đồng Ban Giám khảo đánh giá cao khả năng thích ứng và chất lượng giải pháp của sinh viên, nhất là năng lực kết hợp tư duy kỹ thuật, thiết kế trải nghiệm người dùng và tầm nhìn phát triển sản phẩm. Qua mỗi vòng thi, mức độ phức tạp của đề bài tiếp tục tăng, đòi hỏi các đội không chỉ tạo ra sản phẩm hoạt động được mà còn phải giải thích tính khả thi, khả năng mở rộng và độ tin cậy của giải pháp.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho đội Như một vì tinh tú (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: VNU)

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho đội ACUET (Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội). ﻿(Ảnh: VNU)

Giải pháp Ấn tượng thuộc về đội 6h45 (Trường đại học Kinh tế Quốc dân). (Ảnh: VNU)

Kết thúc ba vòng tranh tài, Ban Tổ chức trao giải Nhất và danh hiệu Quán quân “AI Arena: Viet Nam 2026” cho đội AIVortex đến từ Swinburne Vietnam.

Giải Nhì thuộc về đội Như một vì tinh tú (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); giải Ba được trao cho đội ACUET (Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội); giải pháp Ấn tượng thuộc về đội 6h45 (Trường đại học Kinh tế Quốc dân).

Đội vô địch nhận chuyến khảo sát, học tập tại Singapore, trong đó có hoạt động tham quan trụ sở Google và các trường đại học đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng các quyền lợi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo và hỗ trợ chuyên môn.

Lần đầu tiên được tổ chức, AI Arena: Viet Nam 2026 được định hướng trở thành sân chơi thường niên, từng bước mở rộng sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực và quốc tế. Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp, tạo môi trường để sinh viên phát triển năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hiện thực hóa các ý tưởng công nghệ phục vụ đời sống.