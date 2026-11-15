Sinh viên Việt Nam tại Australia hợp tác nghiên cứu AI y học

Công trình nghiên cứu đánh dấu một trong những thành quả nổi bật sau một năm triển khai mô hình hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia giữa hai hội đoàn.

Đại diện nhóm nghiên cứu nhận giải thưởng tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXIII năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, nhóm tác giả thực hiện đề tài gồm các sinh viên Trần Bình Minh, Nguyễn Văn An, Đặng Quỳnh Anh, Nguyễn Quang Anh và Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hải, dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Vân và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Hưng. Công trình đã kết hợp đồng bộ dữ liệu lâm sàng, hình ảnh mô bệnh học cùng thông tin biểu hiện gene để phân loại chính xác các trạng thái thụ thể ER, PR và HER2 – những dấu ấn sinh học then chốt trong đánh giá đặc điểm khối u và định hướng phác đồ điều trị ung thư vú.

Năng lực nghiên cứu của nhóm đã vươn tầm quốc tế với bài báo “A Multimodal Deep Learning Framework for Breast Cancer Receptor Status Prediction” (tạm dịch: “Khung mô hình học sâu đa phương thức dự đoán trạng thái thụ thể ung thư vú) trong kỷ yếu Hội nghị quốc tế IUKM 2026 (thuộc bộ sách uy tín Lecture Notes in Artificial Intelligence của nhà xuất bản Springer).

Nghiên cứu này cũng đã xuất sắc giành giải Khuyến khích tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXIII năm 2026, sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Bộ Y tế và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì vừa diễn ra từ ngày 11–13/11 tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Một nghiên cứu chuyên sâu khác về ứng dụng học sâu trong định hướng vùng tổn thương u vú trên siêu âm cũng đã được chấp nhận đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Y học. Ngoài ra, công trình “Development and cross-cohort evaluation of a multimodal deep-learning model for ER, PR and HER2 status classification in breast cancer” (tạm dịch: “Phát triển và đánh giá mô hình học sâu đa phương thức trên các nhóm dữ liệu khác nhau nhằm phân loại trạng thái ER, PR và HER2 trong ung thư vú”) hiện đang trong giai đoạn phản biện khắt khe tại tạp chí Scientific Reports thuộc hệ thống xuất bản Nature Portfolio.

Không dừng lại ở lĩnh vực ung thư vú, nhóm nghiên cứu tiếp tục mở rộng tầm nhìn sang lĩnh vực sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT). Một đề tài cấp cơ sở nhằm xây dựng và hiệu chỉnh mô hình AI ước tính nguy cơ thai nhi mắc các bất thường nhiễm sắc thể (Trisomy 21, 18, 13) vừa được phê duyệt và nhận tài trợ nghiên cứu. Đề tài dự kiến khai thác nguồn dữ liệu thực tế tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, kết hợp các chỉ số NIPT và thông tin lâm sàng để xây dựng mô hình dự báo, đồng thời phát triển ứng dụng nền tảng web hỗ trợ bác sĩ diễn giải kết quả sàng lọc và nâng cao chất lượng tư vấn trước sinh.

Bên cạnh giải thưởng cấp ngành nói trên, trong năm qua, các nghiên cứu thuộc chương trình hợp tác giữa sinh viên Việt Nam tại Australia và sinh viên Đại học Y Hà Nội cũng gặt hái nhiều thành công đáng tự hào, như giải Ba tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội và giải Nhì tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia.

Những giải thưởng uy tín cùng hệ thống công bố quốc tế dày dặn trong thời gian qua là minh chứng sinh động cho hiệu quả thiết thực của mô hình hợp tác giữa sinh viên Việt Nam tại Australia và các cơ sở y tế đầu ngành trong nước. Hoạt động này không chỉ tạo môi trường thuận lợi để trí thức trẻ phát huy năng lực sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao, mà còn góp phần thắt chặt mạng lưới kết nối tri thức, chuyên môn y học giữa hai quốc gia.