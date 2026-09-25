Sinh viên Việt Nam giải bài toán an ninh mạng, cơ hội vươn ra đấu trường quốc tế

Ngày 25/9, Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026 chính thức trở lại dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng, Bộ Công an; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức.

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực an ninh mạng ngày càng tăng, cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo môi trường thực hành chuyên sâu và tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và chuyên gia.

Phát biểu tại sự kiện, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết: "Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ. Bộ óc, trái tim và bản lĩnh của con người mới là lá chắn vững chắc nhất. Máy tính có thể tạo ra thuật toán, nhưng chỉ có con người mới mang trong mình lý tưởng, tư duy đổi mới và lòng dũng cảm để đứng gác trên không gian số. Cuộc thi này không chỉ tìm kiếm những nhà vô địch. Mục tiêu lớn hơn mà chúng tôi hướng tới là tìm kiếm những "chiến sĩ an ninh mạng" tương lai".

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026 chính thức trở lại dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng, Bộ Công an; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức.

334 đội tranh tài tại Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, dành cho sinh viên, học viên các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam và sinh viên quốc tế. Mỗi đội có tối đa 4 thành viên, tham gia trên tinh thần tự nguyện và tuân thủ quy chế.

Năm nay, cuộc thi ghi nhận 334 đội đăng ký, trong đó 294 đội đến từ 52 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của Việt Nam và 40 đội quốc tế đến từ các trường đại học thuộc các quốc gia ASEAN.

Nội dung thi tập trung vào kiến thức và kỹ năng thực hành an ninh mạng, giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết, rèn luyện tư duy xử lý tình huống và nâng cao năng lực chuyên môn.

Chuỗi hoạt động diễn ra trong tháng 9 và 10/2026. Vòng sơ khảo tổ chức ngày 25/9, vòng chung khảo và lễ trao giải diễn ra ngày 16/10.

Từ ngày 26-30/10, chương trình UniTour được tổ chức tại TPHCM. Workshop “Đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI” diễn ra ngày 23/10 tại Hà Nội, trước khi khép lại bằng Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 tại TPHCM vào ngày 31/10.

8 giờ giải các bài toán an ninh mạng

Vòng sơ khảo diễn ra ngày 25/9 theo hình thức thi thực hành trực tuyến trong 8 giờ, đồng thời đối với tất cả các đội.

Đề thi được xây dựng theo hình thức Jeopardy, gồm 6 nhóm nội dung: Pwnable, Reverse Engineering, Web, Crypto/ACM, Forensic và AI/IoT.

Các thử thách tập trung đánh giá khả năng phân tích, thực hành, lập trình và xử lý các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực an ninh mạng. Kết quả vòng sơ khảo là căn cứ lựa chọn các đội bước vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo ngày 16/10, các đội được chia thành bảng A và bảng B với thể lệ khác nhau.

Bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất tại vòng sơ khảo, thi đấu theo hình thức Attack - Defense. Các đội vừa phải bảo vệ hệ thống của mình, vừa phát hiện và khai thác điểm yếu của đối phương.

Bảng B dành cho các trường chưa có đội tham dự Bảng A. Mỗi trường lựa chọn đội có kết quả Sơ khảo cao nhất để tranh tài theo hình thức Jeopardy. Mỗi trường có tối đa một đội tham dự vòng Chung khảo tại một trong hai bảng.

Kết quả của các đội Việt Nam tại bảng A là cơ sở để NCA xem xét đề cử đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng khu vực và quốc tế như Cyber SEAGame, ASEAN Cyber Shield.

Thành viên các đội đạt thành tích cao cũng có cơ hội được giới thiệu tới các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân lực an ninh mạng.

Kết nối sinh viên với doanh nghiệp và thị trường lao động

Bên cạnh các vòng thi chuyên môn, chương trình năm nay mở rộng hoạt động kết nối cộng đồng thông qua UniTour và Ngày hội Sinh viên An ninh mạng.

Từ ngày 26-30/10, UniTour được tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục ở TPHCM. Sinh viên được tham gia các hoạt động tương tác về an toàn trên không gian số như nhận diện tình huống, tìm điểm bất thường, giải mã thông điệp và trả lời câu hỏi từ những tình huống thường gặp.

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 diễn ra ngày 31/10 tại TPHCM, kết hợp workshop, trải nghiệm công nghệ, kết nối nghề nghiệp và giao lưu cộng đồng.

Các workshop tập trung vào nhận diện rủi ro trên không gian số, lừa đảo trực tuyến, kiểm chứng thông tin, bảo vệ tài khoản, dữ liệu và danh tính cá nhân.

Khu gian hàng có sự tham gia của doanh nghiệp, trường đại học, đơn vị đào tạo và các tổ chức liên quan, tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm sản phẩm, giải pháp công nghệ và tìm hiểu việc làm.

Theo ban tổ chức, mô hình kết hợp giữa thi đấu chuyên môn, hoạt động cộng đồng và kết nối nghề nghiệp hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của ngành an ninh mạng, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và chuyên gia trong phát triển nguồn nhân lực.