Sinh viên về nông thôn, rèn kỹ năng qua các dự án thực tế

Sau thành công của 3 mùa trước, chương trình Sinh viên thế hệ mới, với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách” sẽ trở lại trên VTV3.

Chương trình hướng đến những vấn đề cụ thể tại địa phương như đầu ra nông sản, phát triển làng nghề, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và cải thiện sinh kế. Sinh viên xây dựng dự án từ những vấn đề này, sau đó trình bày phương án và trải qua các vòng đánh giá.

Mùa 4 gồm 4 chặng: Lộ diện; Sân khấu hóa và Phản biện; Thực địa; Chung kết. Sau vòng tuyển chọn, 8 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên, tham gia các vòng thi chính thức.

Các đội thi “Sinh viên thế hệ mới” trình bày, phản biện ý tưởng, đồng thời khảo sát thực tế và thử nghiệm giải pháp cho những vấn đề tại địa phương.

Ở vòng Sân khấu hóa và Phản biện, các đội giới thiệu dự án trước ban giám khảo và những đội thi khác. Những nội dung được xem xét gồm mức độ hiểu vấn đề, tính khả thi và phương án triển khai.

Điểm đáng chú ý nằm ở vòng Thực địa. Các đội phải đến địa phương, tìm hiểu nhu cầu của người dân và kiểm tra lại những giả định khi xây dựng dự án. Từ phản hồi thu được, sinh viên điều chỉnh phương án và thử nghiệm một phần giải pháp trong điều kiện thực tế.

Quá trình này cũng đặt ra những yêu cầu về kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và xử lý tình huống. Một ý tưởng có thể phù hợp trên lý thuyết nhưng cần thay đổi khi triển khai, do khác biệt về nhu cầu, nguồn lực hoặc điều kiện tại địa phương.

Tại vòng Chung kết, 4 đội vượt qua vòng Thực địa trình bày quá trình phát triển dự án, từ xác định vấn đề đến thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp.

Bên cạnh chương trình truyền hình, mùa 4 có cuộc thi trực tuyến dành cho sinh viên trên toàn quốc. Người tham gia có thể gửi ý tưởng hoặc dự án thông qua website Sinhvienthehemoi.com.

Theo kế hoạch, cuộc thi nhận bài từ ngày 24/10 đến 24/11/2026. Các dự án trải qua những vòng tuyển chọn, từ Top 100, Top 20 đến vòng thuyết trình trực tuyến, để tìm ra 5 dự án nổi bật.

Mùa 4 mở rộng hình thức dự thi trực tuyến, cho phép sinh viên trên cả nước gửi ý tưởng, dự án thông qua website.

Hình thức trực tuyến mở thêm lựa chọn cho sinh viên không tham gia các đội thi trên truyền hình. Các dự án có thể xuất phát từ những vấn đề tại trường học, quê hương hoặc nơi sinh sống.

Theo số liệu ban tổ chức công bố, sau 3 mùa, chương trình ghi nhận 76 trường đại học tham gia, 320 dự án đăng ký và 28 dự án được lựa chọn vào vòng ghi hình.

Với mùa 4, việc đưa sinh viên đến địa phương để khảo sát và thử nghiệm giải pháp trở thành một phần của quá trình đánh giá. Qua đó, chương trình đặt ra yêu cầu người tham gia phải làm rõ vấn đề cần giải quyết, căn cứ xây dựng phương án và khả năng triển khai dự án, thay vì chỉ thuyết trình về ý tưởng.

Chương trình Sinh viên thế hệ mới 2026 dự kiến phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 17/10/2026.