Sinh viên ứng dụng AI trong các sáng kiến bảo vệ môi trường

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi Dự án tình nguyện GEN.IMPACT 2026-2027.

Với chủ đề “Hành động vì môi trường - Make Earth Matter”, cuộc thi khuyến khích sinh viên đề xuất giải pháp về lối sống xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, xử lý ô nhiễm, ứng dụng AI và công nghệ trong bảo vệ môi trường, truyền thông thay đổi hành vi.

Giao diện cổng thông tin GEN.IMPACT. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lâm Tùng, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhắc lại kết quả của Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 với hơn 60.000 tình nguyện viên, triển khai gần 4.000 công trình, phần việc trên toàn quốc. Trong đó, hơn 1.000 công trình liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, kết quả được thống kê thông qua một hệ thống trực tuyến, cụ thể từng địa bàn, từng công việc và từng sản phẩm. Chỉ ra mỗi thách thức đều đòi hỏi sự thay đổi cả trong nhận thức và hành động, ông Lâm Tùng nhấn mạnh việc ứng dụng kiến thức chuyên ngành và công cụ, công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết.

Từ yêu cầu này, cuộc thi GEN.IMPACT ra đời với mục tiêu phát huy tri thức, chuyên môn và tinh thần tình nguyện của sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường, góp phần hình thành những mô hình tình nguyện có sản phẩm cụ thể và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Cuộc thi tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: Lối sống xanh; Đa dạng sinh học; Ô nhiễm môi trường; Ứng dụng AI và công nghệ trong bảo vệ môi trường; Truyền thông thay đổi nhận thức và hành động.

Đại diện đơn vị đồng hành, bà Trần Thị Thảo Nguyên, sáng lập PDA & Partners, cho biết nền tảng GEN.IMPACT được định hướng tổ chức thường niên, mỗi năm lựa chọn một vấn đề cấp thiết để sinh viên cùng nghiên cứu và đề xuất giải pháp.

Khác biệt với các dự án khác, tất cả các sáng kiến, đề án, dự án của sinh viên sẽ được các cố vấn chuyên môn theo sát và nỗ lực hết sức để ứng dụng vào thực tiễn.

Theo kế hoạch, cuộc thi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại genimpact.vn đến ngày 31/12. Các sáng kiến được lựa chọn sẽ trải qua các vòng đánh giá và hoàn thiện dự án trước khi bước vào chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 5/2027 tại TPHCM.

Sau cuộc thi, những sáng kiến xuất sắc dự kiến được hỗ trợ triển khai trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2027. Các dự án sẽ được đánh giá kết quả thực hiện và khả năng nhân rộng tại những địa phương có nhu cầu.