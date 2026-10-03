Sinh viên Tuyên Quang thi tìm hiểu kiến thức gia đình

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giải Nhất cho Đội thi số 3.

Trong thời gian 1 ngày, 9 đội tham gia hội thi tranh tài theo hình thức sân khấu hóa ở 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”; nội dung thi tập trung vào các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; những vấn đề liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tác hại của các hủ tục lạc hậu. Các đội cũng thể hiện hiểu biết về giá trị truyền thống, văn hóa ứng xử và vai trò của thanh niên trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phần thi Chào hỏi đặc sắc tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao một giải Nhất cho Đội số 3; trao hai giải Nhì, ba giải Ba, ba giải Khuyến khích và giải phụ cho các đội tham gia.

Ban tổ chức trao giải cho các nội dung xuất sắc nhất tại hội thi.

Thông qua Hội thi, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên trong xây dựng các mối quan hệ gia đình. Đồng thời tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các hủ tục lạc hậu. Góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.