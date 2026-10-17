Sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng giành giải nhất hùng biện tiếng Trung khu vực phía Nam

Ban tổ chức trao giải nhất cho Trần Phạm Yến Nhi.

Chương trình chung kết do Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức vừa khép lại chiều 16-10, thu hút gần 1.000 sinh viên đến từ 19 trường đại học tham gia. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường ĐH Lạc Hồng (1997-2027), kết hợp giao lưu ngôn ngữ, văn hóa với trao học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc thi có 21 tiết mục dự thi. Trong đó, Trường ĐH Lạc Hồng tham gia 3 tiết mục; 18 trường còn lại mỗi trường có một tiết mục. Các đơn vị tham gia gồm nhiều trường đại học tại TPHCM, Đồng Nai, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, tạo không gian giao lưu cho sinh viên đang theo học tiếng Trung.

Kết quả, giải nhất thuộc về Trần Phạm Yến Nhi, Trường ĐH Lạc Hồng. Hai giải nhì được trao cho Hà Phương Nhi, Trường ĐH FPT TPHCM và Trần Thị Bích Ngọc, Trường ĐH Thủ Dầu Một. Ba giải ba thuộc về Đoàn Thị Hồng Như, Trường ĐH FPT Quy Nhơn; Phạm Hoài Nam, Trường ĐH Lạc Hồng và Nguyễn Thị Kiều Linh, Trường ĐH Victoria Thái Bình Dương.

Các thí sinh đạt giải tại cuộc thi.

Ban tổ chức cũng trao 15 giải khuyến khích cho các phần thi của sinh viên đến từ Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Khánh Hòa, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Văn Lang, Đại học Trà Vinh, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, Trường ĐH Yersin Đà Lạt và các trường đại học khác tham dự. Với kết quả này, cả 3 tiết mục của Trường ĐH Lạc Hồng đều đoạt giải, gồm một giải nhất, một giải ba và một giải khuyến khích.

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm tạo môi trường để sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, tìm hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Trung Quốc. Bên cạnh khả năng sử dụng ngôn ngữ, sân chơi còn khuyến khích sinh viên thể hiện năng khiếu văn nghệ, tăng cường giao lưu và học hỏi giữa các cơ sở đào tạo.

Việc quy tụ sinh viên từ 19 trường đại học giúp mở rộng hoạt động giao lưu ra ngoài phạm vi từng trường, từng lớp. Thông qua cuộc thi, các cơ sở đào tạo có thêm dịp kết nối, đồng thời phát hiện những sinh viên có năng khiếu để bồi dưỡng, tuyển chọn tham gia các hoạt động ngôn ngữ, văn hóa và văn nghệ của khoa, trường.

Cùng với chung kết cuộc thi, chương trình dành một nội dung quan trọng cho hoạt động hỗ trợ người học. Theo thông tin từ Trường ĐH Lạc Hồng, tổng kinh phí học bổng trao trong đợt này là 766 triệu đồng, dành cho 36 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Có 75 doanh nghiệp tham gia hỗ trợ học bổng, góp phần giúp sinh viên duy trì việc học và hoàn thành chương trình đào tạo.

Nhà trường cho biết, trong nhiều năm qua, sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc thuộc Khoa Đông phương học có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ học bổng từ Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM và các doanh nghiệp nước ngoài. Hoạt động này được duy trì thông qua việc phát triển quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong, ngoài nước.