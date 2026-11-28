Tham gia chương trình thời trang, sinh viên Trường đại học Văn Lang đã giới thiệu 25 bộ trang phục mang đậm dấu ấn di sản văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế. (Ảnh: MD)

Tokyo Couture Fashion Week 2026 là sự kiện thời trang quốc tế, quy tụ các nhà thiết kế, thương hiệu, người mẫu và giới chuyên môn đến từ nhiều quốc gia. Chương trình đề cao sự sáng tạo, giao lưu văn hóa và kết nối giữa nghệ thuật Nhật Bản với thời trang thế giới. Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình năm nay diễn ra tại Tokyo PortCity Takeshiba (Tokyo, Nhật Bản) tạo không gian để các nhà thiết kế giới thiệu những sáng tạo mang bản sắc riêng, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với giới chuyên môn, truyền thông và các đối tác trong ngành công nghiệp thời trang.

Đến với sàn diễn tại Tokyo, các sinh viên Trường đại học Văn Lang mang theo 25 bộ trang phục mang đậm dấu ấn di sản văn hóa dân tộc Việt Nam, được giới thiệu thông qua phần trình diễn của các người mẫu chuyên nghiệp và hoa hậu Nhật Bản, bên cạnh những thiết kế đến từ 11 quốc gia khác.

Không chỉ là cơ hội thể hiện năng lực sáng tạo, sự kiện còn đánh dấu bước tiến trong hành trình đưa các sản phẩm thời trang của sinh viên Việt Nam đến gần hơn với môi trường nghề nghiệp quốc tế. Thông qua ngôn ngữ thời trang, những giá trị văn hóa truyền thống có thể được tiếp cận bằng tư duy thẩm mỹ đương đại, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ sáng tạo trẻ trong quá trình tìm kiếm và định hình bản sắc thiết kế của mình.

Tại Trường đại học Văn Lang, chuyên ngành Xây dựng thương hiệu và Quản trị thời trang được phát triển theo định hướng kết hợp giữa nghệ thuật, thiết kế và quản trị. Bên cạnh kiến thức chuyên môn về thời trang, sinh viên còn được trang bị kỹ năng nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược thương hiệu, phát triển sản phẩm và truyền thông thời trang.

Sinh viên chuyên ngành Xây dựng thương hiệu và Quản trị thời trang, Trường đại học Văn Lang tham gia Tokyo Couture Fashion Week 2026. (Ảnh: MD)

Trong năm 2026, sinh viên của trường đã có nhiều hoạt động thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp đáng chú ý. Những hoạt động này cho thấy khai thác chất liệu văn hóa dân tộc đã hiện diện trong quá trình học tập, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên Trường đại học Văn Lang. Trước khi đến với sàn diễn tại Tokyo, sinh viên chuyên ngành Xây dựng thương hiệu và Quản trị thời trang của trường cũng từng ghi dấu ấn tại các hoạt động thời trang có yếu tố quốc tế.

Trong bối cảnh thời trang ngày càng trở thành một lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa, việc khai thác di sản dân tộc bằng tư duy thiết kế hiện đại không chỉ góp phần tạo nên giá trị thẩm mỹ mà còn mở ra những phương thức mới để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Sự hiện diện của thầy trò Trường đại học Văn Lang tại Tokyo Couture Fashion Week 2026 là một dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình đào tạo thế hệ nhân lực sáng tạo trẻ, đồng thời góp phần đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế thông qua nghệ thuật thời trang.